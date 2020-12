Bienvenue dans la première série de vidéos d’Euronews Travel, Women Beyond Borders, avec laquelle nous vous proposons des histoires à la première personne de femmes du monde entier qui mènent une vie courageuse et aventureuse et qui surmontent leurs propres défis personnels sur la route. Ces femmes vivent pour les voyages et l’aventure. Alors que certains traversent le monde à la recherche des expériences les plus uniques ou poursuivent un style de vie dont beaucoup rêveraient, d’autres brisent le moule des industries traditionnellement dominées par les hommes. Nous voulons que notre série vous incite à croire en la puissance de vos propres rêves.

L’épisode de Women Beyond Borders de cette semaine explique comment la poursuite de l’inconnu peut nous aider à mieux nous connaître.

Voilà à quoi sert le voyage Kamya Buch, une chercheuse de vérité autoproclamée, qui utilise sa plateforme pour aider les gens à trouver leur cheminement spirituel – ainsi que pour inspirer leur chemin physique. Pour Kamya, voyager n’est pas seulement un voyage aller, mais aussi un voyage vers l’intérieur.

Après une bataille contre sa santé mentale pendant son adolescence, Buch a réalisé que la nature transformatrice du voyage pouvait l’aider à trouver les solutions qui lui manquaient.

Buch est un ardent défenseur des voyages en solo en particulier, ce qui rend ses adeptes conscients de ses possibilités de changement de vie. Dans son entretien, elle explique comment les femmes devraient se sentir habilitées à voyager seules et à accepter la peur que beaucoup ont été conditionnées à ressentir.

Plus largement, elle utilise également sa plateforme pour attirer l’attention sur des problèmes politiques majeurs, y compris des sujets difficiles comme la traite des enfants, le viol et la suprématie blanche.

Qu’est-ce qui la fait avancer?

«L’aspect spirituel de la découverte de soi», dit Buch, «les moments les plus éveillants se produisent, non pas pendant le lever de soleil parfait sur Instagram, mais lorsque vous êtes complètement perdu et seul. Cela vous libère d’être vous-même d’une manière que vous ne ressentez habituellement pas.

Revenez chaque semaine à Euronews Travel pour rencontrer d’autres femmes incroyables qui affrontent le monde.