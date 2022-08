Rencontrez Wally, l’alligator de soutien émotionnel, qui a fait la célèbre promenade au parc aquatique américain

Les animaux de compagnie procurent souvent du confort et apportent de la joie à leurs propriétaires. Cependant, quand on pense aux animaux de compagnie, on ne pense qu’aux adorables. Cependant, les habitants de Philadelphie ont récemment repéré un animal de compagnie plutôt inhabituel. Les habitants du Love Park de Philadelphie ont été stupéfaits de voir un alligator se promener en laisse. Mais le reptile n’est pas une bête sauvage et est l’animal de soutien émotionnel d’un sauveteur de reptiles de longue date, Joie Henney. Les photos et vidéos de Wally l’alligator sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les internautes se sont émerveillés devant les photos de l’alligator que l’on peut voir se promener dans le célèbre Love Park. Philly girl Britt Miller a partagé de délicieuses photos de l’affable alligator sur Twitter. Sur les photos, on peut voir Wally saluer les visiteurs et s’éclabousser dans l’eau pulvérisée par la fontaine. Tout en partageant les photos, Miller a écrit: “Ce n’est pas un exercice, il y a un alligator de soutien émotionnel à Love Park.”

Ce n’est PAS un exercice, il y a un alligator de soutien émotionnel à Love Park pic.twitter.com/xU7TTs6y2V — Britt (@brimil) 26 août 2022

Il convient de noter que le propriétaire de Wally, Joie Henney, gère plusieurs comptes de médias sociaux qui documentent sa relation amoureuse avec l’alligator.

Lors d’une récente interaction médiatique avec CNN, Henney a révélé qu’il avait acquis Wally il y a six ans. Henney a en outre déclaré que l’alligator avait été retiré d’un lagon en Floride. L’ami de Henney a ensuite amené le bébé alligator, alors seulement 20 pouces de long, en Pennsylvanie.

Joie Henney a déclaré: «Il y avait une surabondance d’alligators dans cette zone. Wally est assez différent de tous les alligators avec lesquels j’ai eu affaire au cours des 30 dernières années. Il ne montre pas de colère. Il ne fait pas preuve d’agressivité. Il ne l’a pas fait depuis le jour où il a été attrapé. Nous n’avons jamais pu comprendre pourquoi. Il est juste adorable. Il dort avec moi, vole mes oreillers, vole mes couvertures. Il est juste génial.

En raison de la personnalité amicale de Wally, Henney a fait licencier l’alligator en tant qu’animal de soutien émotionnel. Les internautes ne peuvent s’empêcher de flatter cette relation unique entre un homme et son alligator bien-aimé.

