Rencontrez votre nouveau compagnon de bureau : un robot “sans cervelle”

Les nouveaux employés se déplaçaient dans le bureau pour accomplir des tâches banales comme aller chercher du café, livrer des repas et remettre des colis. Ils n’ont gêné personne ni violé l’espace personnel. Ils attendaient discrètement les ascenseurs avec une politesse sans faille. Et, peut-être le plus séduisant, ils ne se sont pas plaints.

C’est parce qu’ils étaient des robots.

Naver – un conglomérat Internet de soupe aux noix en Corée du Sud – expérimente depuis plusieurs mois l’intégration de robots dans la vie de bureau. À l’intérieur d’un gratte-ciel futuriste et résolument industriel de 36 étages à la périphérie de Séoul, une flotte d’environ 100 robots naviguent seuls, se déplaçant d’étage en étage sur des ascenseurs réservés aux robots et parfois à côté d’humains, traversant la sécurité portails et entrées dans les salles de réunion.

Le réseau de services Web de Naver, y compris un moteur de recherche, des cartes, des e-mails et une agrégation de nouvelles, est dominant en Corée du Sud, mais sa portée à l’étranger est limitée, n’ayant pas la renommée mondiale d’une entreprise comme Google. L’entreprise est à la recherche de nouvelles avenues de croissance. En octobre, il a accepté d’acquérir Poshmark, un détaillant d’occasion en ligne, pour 1,2 milliard de dollars. Aujourd’hui, Naver considère le logiciel qui alimente les robots dans les bureaux d’entreprise comme un produit que d’autres entreprises pourraient éventuellement souhaiter.