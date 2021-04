Il y a quatre ans, Michael Heinrich conduisait sa moto sur le campus de l’Université du Michigan lorsqu’un arbre pourri est tombé sur lui et lui a cassé le cou, lui faisant perdre définitivement l’usage de la moitié inférieure de son corps. Il a passé des semaines en soins intensifs puis est allé en rééducation hospitalière pendant plus de deux mois,

La réalité virtuelle, longtemps utilisée pour les jeux, s’est déplacée au cours des dernières années dans le domaine de la santé pour des choses telles que la gestion de la douleur et le soulagement du syndrome de stress post-traumatique.

Et maintenant, les chercheurs et les thérapeutes disent qu’il a montré de grandes promesses pour la physiothérapie et l’ergothérapie.

« Je suis passé par PT pour diverses blessures, et vous savez, parfois je rentre à la maison et je suis un peu comme, eh bien, j’oublie exactement ce que j’étais censé faire », a déclaré Brennan M. Spiegel, professeur de médecine et de santé publique et directeur de la recherche sur les services de santé au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. «Comment suis-je censé préparer mon corps pour cela? Et aussi, ai-je la motivation pour le faire maintenant? Et la réalité virtuelle peut les aider, à la fois en reproduisant précisément ce que ce mouvement physique est censé être et, espérons-le, en fournissant une motivation supplémentaire pour faire l’exercice.

L’utilisation de la réalité virtuelle pour la réadaptation se développait avant la pandémie de coronavirus pour diverses raisons, notamment les progrès rapides de la technologie matérielle et logicielle et une jeune génération de praticiens plus à l’aise avec cette technologie. Mais la plus grande acceptation de la télésanté pendant la pandémie a encore stimulé son utilisation.