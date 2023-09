Rencontrez Vinay Sridhar, l’homme derrière le sifflet emblématique de Jawan BGM, cette connexion Anirudh l’a amené à bord de Shah Rukh-starrer

Vinay Sridhar, qui a travaillé avec AR Rahman et Anirudh dans le passé, est la voix du sifflet désormais emblématique de Jawan de Shah Rukh Khan.

Bien avant que Jawan de Shah Rukh Khan n’arrive sur les écrans et ne crée une frénésie au box-office, le film était très attendu. Depuis que le titre du film a été annoncé l’année dernière, il y avait un certain niveau d’anticipation et d’attente autour du film. Le thème Jawan, composé par Anirudh Ravichander, a contribué à alimenter cet engouement. Au cœur de la musique de fond et du thème se trouve le sifflet désormais emblématique. Laissez-nous vous présenter l’homme derrière ce sifflet et comment il a été associé au film Atlee.

L’homme derrière le sifflet de Jawan

Le thème Jawan, qui s’est développé dans la chanson titre, comprend des voix d’Anirudh et un rap écrit et interprété par Raja Kumari. Mais tout commence par le coup de sifflet, interprété par le musicien et ingénieur du son Vinay Sridhar. La vidéo officielle de la chanson attribue à Vinay le rôle de l’homme derrière le coup de sifflet, aux côtés des deux autres interprètes.





Qui est Vinay Sridhar ?

Vinay Sridhar est un ingénieur du son indépendant qui a travaillé dans un certain nombre de films bollywoodiens et tamouls au cours d’une carrière qui remonte à 2014. Parmi ses crédits figurent des succès bollywoodiens comme Highway, Tamasha, Mom et des films tamouls comme Lingaa, Vedalam, Mersal. , Petta, Maître et Geôlier. Il a travaillé à plusieurs reprises avec des compositeurs comme AR Rahman et Anirudh. En fait, il a accompagné Anirudh lors de sa tournée mondiale Once Upon a Time l’année dernière et a partagé de nombreuses photos de là sur ses réseaux sociaux. C’est cette collaboration avec le compositeur qui l’a amené à devenir la voix du sifflet Jawan.

Musique Jawan et box-office

La musique de Jawan a été appréciée, en particulier sa musique de fond, toutes deux composées par Anirudh. Le film, réalisé par Atlee, contient des chansons en hindi, en tamoul et en telugu, les trois langues dans lesquelles il est sorti en salles. Depuis sa sortie sur les écrans jeudi dernier, Jawan a frappé plus de Rs 500 crore dans le monde, battant ainsi plusieurs records de collecte.