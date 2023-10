Tout sur Vicky Jain, le mari d’Ankita Lokhande qui possède un empire commercial de Rs 100 crore

Vicky Jain, l’une des candidates de Bigg Boss 17, a participé à l’émission de téléréalité populaire avec sa femme Ankita Lokhande. L’homme d’affaires gagne les cœurs grâce à sa personnalité et est surnommé le « cheval noir ».

Vicky Jain est un homme d’affaires prospère, titulaire d’un MBA et un entrepreneur accompli. Il est directeur général du groupe Mahavir Inspire, une entreprise aux multiples facettes impliquée dans divers secteurs, notamment le commerce du charbon, les opérations de lavage, la logistique, la production d’électricité, les diamants et l’immobilier.

Il a complété ses études avec un diplôme en économie de l’Université Savitribai Phule Pune, puis a poursuivi un MBA dans l’un des meilleurs collèges du pays, l’Institut Jamnalal Bajaj d’études de gestion. Il appartient à une riche famille d’affaires et ses parents, Vinod Kumar Jain et Ranjana Jain, sont tous deux en affaires.

L’homme d’affaires est propriétaire de laveuses de charbon à Janjgir. La valeur nette estimée de son entreprise est d’environ Rs 100 crore. En dehors de cela, son entreprise familiale s’étend également dans l’immobilier et porte le nom de société Mahavir Builders and Promoters. Il était également propriétaire de l’équipe de la Box Cricket League (BCL), les Mumbai Tigers.

Récemment, l’homme d’affaires a été vu en train de faire une farce avec les colocataires de Bigg Boss 17, pour laquelle il a été moqué par Bigg Boss pour avoir joué très intelligemment. On voit également l’homme d’affaires afficher sa personnalité individuelle, parler à tout le monde dans la maison et décoder les jeux des autres. Cela a fait croire au public qu’il pourrait être le cheval noir de la maison.

Cependant, dans une récente promo, les utilisateurs peuvent voir que quelque chose ne va pas entre Ankita Lokhande et Vicky Jain puisque l’actrice a été vue se plaignant à son mari qu’il l’avait fait se sentir seule dans la maison malgré la promesse d’être avec elle tout le temps. .

À propos de Bigg Boss 17

Salman Khan est de retour pour animer la nouvelle saison de l’émission de téléréalité avec un tout nouveau thème qui est, dil, dimaag aur dum, et 2 nouvelles salles déverrouillées dans la maison, une salle de thérapie et une salle d’archives, qui ont intrigué le public. Non seulement cela, mais les concurrents sont également autorisés à utiliser des téléphones cette saison.