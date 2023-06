Rencontrez Vedant Mahajan, le petit ami supposé de Nysa Devgan, qui organise des soirées extravagantes dans le cadre de sa société de gestion d’événements

La fille d’Ajay Devgn et Kajol, Nysa Devgan, fait souvent la une des journaux car ses photos de faire la fête avec ses amis dans plusieurs villes du monde deviennent souvent virales sur Internet. Sur toutes ces photos, deux personnes sont toujours visibles : sa meilleure amie Orha Awatramani alias Orry, et Vedant Mahajan, avec qui elle sortirait.

Qui est Vedant Mahajan ?

L’entrepreneur de 25 ans Vedant Mahajan est copropriétaire de la société de gestion d’événements MVM Entertainment, avec ses amis Manak Dhingra et Mohit Rawal. Tous les trois organisent des fêtes somptueuses et extravagantes à Mumbai, Delhi et Londres, auxquelles assistent plusieurs enfants vedettes, dont Janhvi Kapoor, Ahan Shetty, Mahikaa Rampal, Aryan Khan et, bien sûr, Nysa Devgan.

Tout a commencé lorsque Vedant et ses deux amis ont organisé des fêtes du Nouvel An pour leurs camarades de classe sur sa terrasse pendant trois années consécutives de 2014 à 2016 car ils avaient du mal à entrer dans les clubs. Avec plus de 500 personnes présentes, ils ont été approchés par des discothèques et des hôtels de Mumbai pour planifier des événements pour eux.

En 2019, Vedant est allé à l’University College de Londres pour poursuivre une maîtrise en entrepreneuriat et a commencé à organiser des événements personnalisés pour les étudiants sud-asiatiques de la ville. Lorsque la pandémie de Covid-19 a stoppé ses plans, Vedant est revenu plus fort et a commencé à organiser des soirées pour les boîtes de nuit de Londres. Plusieurs célébrités telles que Ranveer Singh, Kanika Kapoor, Imran Khan, Divine, Tesher, Ritviz, Garry Sandhu et Ramone Rochester se sont produites lors des événements organisés par lui.





Parlant des pressions de son travail, Vedant a déclaré à GQ India : « C’est aussi glamour et cool qu’il y paraît pendant les trois dernières heures de l’événement que vous voyez sur Internet. Mais très peu de gens comprennent le travail et le stress que nous avons. à gérer pendant toute la semaine ; parfois même un mois, pour exécuter parfaitement ces trois heures de plaisir. De plus, le niveau d’attention que vous devez accorder aux détails peut souvent être super écrasant. Tout, de la lumière à la musique en passant par les opérations et l’exécution, même la santé et la sécurité du personnel et des participants sont de ma responsabilité. »

