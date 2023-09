Rencontrez une femme qui a plus d’abonnés sur les chaînes WhatsApp que les stars de Bollywood, les joueurs de cricket et les équipes IPL ; elle n’est pas une célébrité

Une non-célébrité nommée Sonali Singh compte 1,5 million de followers sur les chaînes WhatsApp, soit plus que la plupart des joueurs de cricket, des célébrités de Bollywood et même des équipes IPL.

WhatsApp Channels, la nouvelle plateforme de l’application de messagerie, a été récemment lancée. Channels est un outil de diffusion à sens unique que les profils publics, les personnalités gouvernementales, les célébrités et les organisations peuvent utiliser pour envoyer du texte, des photos et tout le reste via WhatsApp. En quelques jours, plusieurs célébrités indiennes ont rejoint les chaînes et certaines ont également rassemblé des milliers de followers. Mais il y a un nom – une femme qui n’est pas une célébrité – qui compte plus d’adeptes que de nombreux joueurs de cricket, chanteurs, célébrités de Bollywood et même le Premier ministre Narendra Modi.

Qui est Sonali Singh, femme avec 1,5 million de followers sur les chaînes WhatsAppParmi les célébrités indiennes, seules Katrina Kaif, Akshay Kumar, Diljit Dosanjh et Sunny Leone comptent plus d’un million de followers sur la plateforme Channels. Après eux, devant tout le monde, se trouve Sonali Singh, avec 1,5 million de followers. En comparaison, la superstar malayalam Mohanlal compte un peu plus de 5 lakh d’adeptes, tandis que Chennai Super Kings en a encore moins. Même le Premier ministre Narendra Modi et la plupart des grands joueurs de cricket sont loin derrière. Alors, comment Sonali a-t-elle autant de followers ? C’est parce qu’elle est la directrice commerciale du chanteur-acteur Diljit Dosanjh.





Suivi des réseaux sociaux de Sonali Singh

Cependant, malgré cela, le nombre d’abonnés de Sonali sur les chaînes WhatsApp est inhabituellement élevé, étant donné qu’elle compte moins de 50 000 abonnés sur Instagram et moins sur d’autres applications de médias sociaux. Sur sa diffusion WhatsApp, Sonali partage des photos et des vidéos BTS de son temps avec Diljit ainsi que des aperçus de sa vie. Sonali est active sur son flux de chaînes WhatsApp et ses publications reçoivent régulièrement plus d’un millier de likes.Autres stars très suivies sur les chaînes WhatsApp

À l’échelle mondiale, peu de stars ont sauté dans le train des chaînes au cours de la dernière semaine environ depuis son lancement. La propre diffusion de WhatsApp compte le plus de followers avec 11 millions, suivie par le Real Madrid avec 8,8 millions et Netflix avec 8,5 millions. Les principaux rivaux de Madrid en Liga sont au quatrième rang avec 6,8 millions. Parmi les célébrités, le rappeur Bad Bunny est en tête avec 5,4 millions de followers, suivi de Katrina Kaif avec 5,1 millions, le plus élevé parmi les Indiens.