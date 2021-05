Rencontrez une étudiante de l’UP, âgée de 21 ans, qui a récemment été élue «  Gram Pradhan  » de son village

L’âge minimum requis pour qu’un électeur du gram sabha se batte contre une élection est de 21 ans. C’est exactement combien d’années Arushi Singh a été élue par ses villageois pour diriger le gram sabha. Maintenant élu à la tête du conseil du village de Seheriya dans le bloc de Wazirganj, Gonda, a déclaré Singh Hindustan Times, « C’était comme un rêve devenu réalité. » Elle a été déclarée vainqueur de l’élection pour le poste de Gram Sabha Pradhan, par 384 voix parmi quatre candidats.

Singh dit qu’elle prévoit de se concentrer sur faire de Seheriya « un village intelligent avec une bonne connectivité Internet et un meilleur service public. » «Maintenant, c’est mon devoir.»

Singh est étudiante en LLB au City Law College de l’Université de Lucknow, à plus de 150 kilomètres de son village. Après avoir obtenu son diplôme en droit, elle souhaite se préparer à l’examen de la fonction publique provinciale.

Collectivement, la vie et les rêves de Singh traversent les trois piliers de la démocratie indienne. Elle étudie la constitution indienne dans son collège, ce qui peut la conduire à faire partie de la justice, rêvant d’être bureaucrate et élue à la tête de la forme la plus élémentaire de la législature de l’État. Au cours de son mandat, Singh veut se concentrer sur une gamme de choses qui incluent des équipements de base comme le logement, l’éducation, l’assainissement et l’eau potable. Mettant l’accent sur la santé et l’hygiène, elle souhaite également améliorer les conditions sociales et économiques des villageois.

L’ÉTUDIANT LU EST ÉLU PRADHAN: Arushi Singh, 21 ans, qui poursuit sa deuxième année de BA LLB à l’Université de Lucknow, a remporté l’élection récemment tenue au poste de Gram Sabha Pradhan au village Seheriya, bloc Wazirganj dans le district de Gonda.#jeunesse 🙌🏼 pic.twitter.com/Gxqw8RkFcl– HARSH JAIS (@ Harsh_0880) 6 mai 2021

Le père de Singh, Dharmendra Singh, travaille comme sténographe pour le bureau du commissaire de police à Lucknow. Sa mère, Garima Singh, est juge de district au tribunal civil. Singh est venue à Gonda le 2 mars pour sa campagne de porte-à-porte pour les élections prévues le 19 avril. Selon Singh, au cours de sa campagne, elle «a encouragé les jeunes et leurs parents à ne pas baisser leur garde à COVID-19 fois. » Cependant, Gonda, le district dans lequel se trouve le village de Singh, était dans les médias pour avoir jeté les directives COVID-19 le jour du dépouillement de l’élection.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici