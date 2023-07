Rencontrez une étudiante de 23 ans, surnommée ‘Reine du Chaos’ qui a eu 11 clichés devenus viraux – et insiste maintenant sur le fait qu’elle a changé la vie

UNE ÉTUDIANTE a été surnommée la « reine du chaos » après que sa collection de onze clichés soit devenue virale.

Rayanna Belle Brock, 23 ans, qui a été arrêtée à plusieurs reprises pour une série d’infractions diverses, du vol à l’étalage à terrorismeinsiste sur le fait qu’elle a maintenant changé sa vie.

Crédit : Instagram/@Rayanna Brock

Crédit : Instagram/@Rayanna Brock

Crédit : Document de police

Crédit : Document de police

Crédit : Document de police

L’étudiante de l’est du Kentucky est devenue virale après qu’une bobine Instagram nommée mugshawty ait présenté onze clichés différents d’elle, tous pris au cours des cinq dernières années.

Son casier judiciaire remonte à mars 2018, date à laquelle elle a été arrêtée pour vol à l’étalage.

Dans son mugshot le plus récent, Rayanna qui passe par « thequeenofchaos23 » sur TikTok, peut être vue en train de sourire dans une orange prison combinaison en 2020 après avoir été cassé pour les crimes liés au terrorisme.

L’ancien élève a partagé la photo avec la légende : « Je hurle. »

Partageant une autre photo d’identité prise à Stanford, elle a écrit : « C’est l’une de mes préférées.

« J’ai volé une voiture, je l’ai détruite, puis je l’ai ramenée dans mon dortoir ».

Crédit : Document de police

Crédit : Instagram/@Rayanna Brock

Crédit : Instagram/@Rayanna Brock

Bien qu’elle soit connue pour sa longue liste de crimes, y compris le vol et les infractions liées à la drogue, la jeune femme de 23 ans a complètement changé de mode de vie.

Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, elle a remercié son ami Bernard Hoskins de l’avoir « sauvée ».

Elle a écrit dans un Facebook poste: « Cet homme m’a accueilli alors que j’étais littéralement au plus bas et il m’a honnêtement sauvé de me suicider.

« J’avais brûlé tous les ponts que j’avais jamais eus, mais il était toujours là pour moi.

« Si ce n’était pas pour lui, j’aurais dormi dans la rue plusieurs fois, mais il ne m’a jamais renvoyé et a toujours fait ce qu’il pouvait pour moi, que ce soit en nourrissant mon petit cul, en me laissant prendre une douche ou simplement en m’écrasant chez lui parce que je n’avais nulle part où aller. Je suis tellement fier de lui.

« Nous sommes tous les deux sobres maintenant et nous faisons si bien et je dois juste remercier le Seigneur pour cette cause, seul Dieu sait ce que nous avons traversé tous les deux, mais nous ne l’avons jamais laissé nous briser! »

Crédit : Document de police