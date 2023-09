Rencontrez une actrice qui facture Rs 5 crore par publicité, vit dans une maison de Rs 100 crore, possède un jet privé, sa valeur nette est…

Nayanthara est l’heureuse propriétaire de 4 maisons luxueuses, dont une à Mumbai et elle vit dans un appartement de 4 BHK avec son mari Vignesh.

L’actrice Jawan Nayanthara est sans aucun doute l’une des meilleures actrices de l’industrie cinématographique du Sud. Nayanthara a fait la une des journaux il y a quelques années à cause d’un scandale qui a également provoqué de nombreux bouleversements dans sa vie personnelle, mais l’actrice a réussi à surmonter tous les défis et a fait un retour en force dans l’industrie du divertissement. Nayanthara bénéficie désormais d’un énorme nombre de fans et elle gagne des millions grâce à ses films et à ses publicités.

Nayanthara est l’une des rares actrices à posséder un jet privé. Selon un rapport publié dans News18, Nayanthara facture Rs 5 crore pour une publicité de 50 secondes. Habituellement, elle facture Rs 4 à 7 crore pour une publicité. Nayanthara est l’heureuse propriétaire de 4 maisons luxueuses, dont une à Mumbai. Elle vit dans un appartement de 4 BHK avec son mari Vignesh. Selon les rapports, ce faux vaut Rs 100 crore. Il y a une salle de cinéma, une piscine et une salle de sport multifonctionnelle à l’intérieur de l’appartement. Elle possède également deux appartements d’une valeur de Rs 30 crore à Banjara Hills, Hyderabad. L’actrice a acheté un appartement à Mumbai il y a quelques mois.

Nayanthara possède également de nombreuses voitures de luxe. Sa voiture la plus chère vaut Rs 1,76 crore. Il s’agit d’une voiture BMW série 7. Elle possède également une Mercedes GLS350D d’une valeur de R 1 crore. Nayanthara possède également une voiture BMW série 5. Selon les rapports, Nayanthara a une valeur nette d’environ Rs 200 crore.

Sur le plan du travail, Nayanthara a été vu pour la dernière fois face à Shah Rukh Khan dans le blockbuster Jawan. Nayanthara joue le rôle de flic dans ce film réalisé par Atlee qui fait de superbes affaires en Inde ainsi qu’à l’extérieur de l’Inde. Jawan a déjà gagné plus de Rs 1 000 crore dans le monde.