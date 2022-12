Rencontrez un tatoueur médical à temps plein

Pourtant, LaCorte ne changerait rien et dit qu’être tatoueuse médicale compte plus pour elle que son salaire.

Elle gagne maintenant environ 30 000 $ par an, ce qui est moins que ce qu’elle gagnait en tant que peintre. Et lorsqu’elle a des clients qui n’ont pas les moyens de se faire tatouer, elle trouve des moyens de les aider à couvrir les frais, soit en utilisant son propre argent, soit en collectant des fonds pour eux grâce à des partenariats avec des entreprises comme Desert Harvest.

“J’essaie vraiment de maintenir mes prix à un prix abordable car la plupart du temps, les patients doivent se battre contre leur assurance pour même couvrir le coût d’être [re]remboursés, ou ils ont [already] dépensé tellement pour tous leurs différents traitements pour y arriver”, a déclaré LaCorte à CNBC Make It.

En 2019, Jenean LaCorte a posé son pinceau et ramassé une aiguille à tatouer.

LaCorte a découvert le besoin d’artistes tatoueurs qui créent des tatouages ​​​​de mamelon réalistes alors que la sœur de son beau-frère avait du mal à en trouver un post-mastectomie.

Et en tant que survivante du cancer elle-même, LaCorte savait à quel point les cicatrices pouvaient avoir un impact sur l’image corporelle d’une personne.

Pour remédier à cela, elle s’est donné pour mission de proposer des dessins de tatouage qui utilisent des ombres pour créer un effet tridimensionnel de ce à quoi ressemblerait un vrai mamelon – et a commencé à étendre ses services aux personnes qui ont subi une mastectomie.

“Quand elles se regardent dans le miroir pour la première fois depuis des mois ou des années, et dans certains cas depuis des décennies, elles voient enfin ce qui ressemble à un sein pour elles. Et c’est un grand moment. Il y a généralement des larmes”, dit LaCorte.

“Quand vous voyez ce regard sur le visage de quelqu’un, quand il le retrouve, cela ne se compare pas à ce que vous récupérez sur votre chèque de paie.”

Au cours de sa carrière, elle a également utilisé cette méthode pour tatouer un ongle de pied sur une personne qui a perdu le sien à cause du diabète et un nombril sur un client qui n’en avait plus après plusieurs interventions chirurgicales.

« J’ai pu aider [many] les gens avec beaucoup de cicatrices », en camouflant les cicatrices de l’automutilation, de la violence domestique et des procédures médicales, ajoute LaCorte.

“Même si vous avez tatoué pendant environ huit heures par jour, ce que j’ai fait quelques-unes, c’est comme si votre dos vous faisait mal, mais votre esprit est juste remonté.”

