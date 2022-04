Rencontrez un propagandiste russe connu sous le nom de  » poupée de fer de Poutine TV « , dont la rhétorique a choqué l’Occident

Olga Skabeyeva est l’une des propagandistes les plus en vue des médias d’État russes.

Ses récentes remarques sur le début de la « troisième guerre mondiale » ont soulevé des sourcils à travers le monde.

Les experts disent que sa rhétorique croissante marque un changement radical dans la façon dont le Kremlin discute de ses actions.

De tous les propagandistes de la télévision russe qui ont poussé le Kremlin à parler de la guerre en Ukraine, aucun n’a peut-être attiré autant l’attention des médias occidentaux qu’Olga Skabeyeva.

Ses surnoms incluent « propagandiste en chef », les « forces d’opérations spéciales » de la télévision d’État russe et la « poupée de fer de la télévision Poutine ».

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, Skabeyeva a lancé des diatribes sauvages et ferventes sur la chaîne de télévision gouvernementale Russia-1. Elle a a tonné sur les luttes de l’armée russe sur le territoire ukrainien, réclamations fabriquées sur les dirigeants occidentaux, et propager une théorie du complot sans fondement que l’armée ukrainienne était responsable du massacre de centaines de civils à Bucha.

Skabeyeva n’est que l’une des nombreuses voix des médias d’État russes qui ont déformé les faits et induit le public en erreur au sujet de la guerre en Ukraine. Mais les experts disent que sa rhétorique croissante est révélatrice d’un changement important dans la façon dont le Kremlin parle de ses actions et pourrait être un signe avant-coureur de ce qui va arriver.

C’est un « monstre », selon Vasily Gatov, chercheur russe dans les médias et chercheur invité au USC Annenberg Center on Communication Leadership and Policy. 1 pendant des années, et a une longue histoire dans les médias russes d’être une figure « chauvine, patriotique, pro-gouvernementale, non critique, clairement scandaleuse », a déclaré Gatov. Plus tôt cette semaine, Skabeyeva a fait des vagues à l’échelle internationale lorsqu’elle déclaré à la télévision que les Russes étaient au milieu de la « troisième guerre mondiale ». Un certain nombre de médias occidentaux ont saisi cette déclaration comme un autre exemple des affirmations hyperboliques et complotistes de Skabeyeva.

« Ce moment montre un changement dans la rhétorique acceptable de l’État »

Mais Sarah Oates, professeure et chercheuse principale au Philip Merrill College of Journalism de l’Université du Maryland, a déclaré à Insider que la déclaration de Skabeyeva marquait un changement de ton important qui pourrait aider à révéler jusqu’où le Kremlin ira pour contrarier l’Occident et atteindre ses objectifs. en Ukraine.

« La propagande n’est pas très utile pour déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas », a déclaré Oates. « Mais la propagande est incroyablement utile pour comprendre ce que l’État russe veut faire. »

Oates a déclaré que la référence à la « Troisième Guerre mondiale » de Skabeyeva était remarquable pour deux raisons principales :

La remarque s’appuyait sur la Seconde Guerre mondiale comme un « point de référence important pour le nationalisme russe » et insinuait que la Russie avait un « terrain moral élevé » sur lequel se tenir. La remarque de Skabeyeva a utilisé le mot « guerre » – un écart flagrant par rapport aux descriptions précédentes du président russe Vladimir Poutine et des médias d’État en tant qu' »opération militaire spéciale » pour le « dénazification de l’Ukraine. »

Les mots de Skabeyeva n’étaient pas un hasard, a déclaré Oates. Les propagandistes russes sortent rarement du scénario, deviennent poétiques ou font preuve de créativité dans leurs descriptions. Oates a déclaré qu’il est fort probable que Skabeyeva ait reçu ses points de discussion sur la « Troisième Guerre mondiale » directement du gouvernement lui-même.

« Ce moment montre un changement dans la rhétorique acceptable de l’État, car elle est un porte-parole de l’État », a déclaré Oates. « Tout ce qu’elle dit reflète la ligne officielle du Kremlin. »

Elle a poursuivi : « Invoquer la Troisième Guerre mondiale est extrêmement problématique parce que nous savons que Poutine a menacé les armes nucléaireset nous ne savons pas vraiment où s’arrête l’ambition de Poutine. »

Une figure « polarisante » et « scandaleuse » dans les médias russes

Skabeyeva est devenue l’une des personnalités les plus en vue de la télévision d’État russe après des années à faire écho aux lignes soutenues par le Kremlin sur l’actualité et les problèmes sociaux modernes.

Elle est connue pour ses déclarations et ses actions trop dramatiques et embellies – elle est même entrée dans une affrontement physique avec le journaliste allemand qui a annoncé la nouvelle du scandale de dopage parrainé par l’État russe, exigeant qu’il révèle ses sources, puis l’accusant de l’avoir agressée.

Dans un rapport particulièrement bizarre sur le mariage homosexuel en France et au Royaume-Uni, Skabeyeva a faussement dit aux téléspectateurs que 40 % des enfants élevés par des couples de même sexe « ont des maladies vénériennes ».

« Les chaînes de télévision par câble aux États-Unis utiliseront des talk-shows ou des émissions de discussion politique pour les commentaires les plus scandaleux – il en va de même à la télévision russe », a déclaré Oates. « Donc, elle est délibérément exagérée et provocante. »

Skabeyeva a même fait l’objet d’un examen minutieux de la part du critique du Kremlin Alexeï Navalny, dont la Fondation anti-corruption a publié un documentaire d’investigation affirmant que Skabeyeva et son mari possédaient un bien immobilier à Moscou d’une valeur de 4 millions de dollars.

Skabeyeva et Popov ont répondu aux affirmations avec « indignation », selon le documentaire, rejetant les affirmations comme « toutes un mensonge, nous ne sommes pas payés autant et en général ce ne sont pas vos affaires ». Un autre média d’investigation, L’initié (qui n’est pas affilié à Insider), a rapporté que Skabeyeva et Popov gagnent chacun un salaire annuel de 12,8 millions de roubles, soit l’équivalent d’environ 160 000 dollars.

Les experts ont déclaré que Skabeyeva est une figure de division dans la société russe. Bien qu’elle soit très influente parmi les téléspectateurs fidèles de la télévision d’État russe, de nombreux Russes – en particulier les plus jeunes qui obtiennent leurs nouvelles de diverses sources – ne l’aiment pas et se méfient intensément d’elle. Gatov a comparé la réputation de Skabeyeva à celle de l’animateur américain de Fox News, Tucker Carlson, une figure très polarisante dans les médias américains qui attire l’attention à la fois de fervents partisans et de critiques enragés. « Elle est, dans une certaine mesure, très similaire à la popularité de Carlson. Une personne controversée et scandaleuse qui polarise », a déclaré Gatov.

Le travail de Skabeyeva fait suite à des décennies de propagande russe bien établie mais peu sophistiquée

La propagande russe parrainée par l’État existe depuis des décennies. Mais contrairement à la propagande de l’ère soviétique, qui s’appuyait fréquemment sur des messages positifs sur la résilience et la paix russes, la propagande de l’ère Poutine a viré à un ton résolument négatif et « absolument fasciste », a déclaré Gatov. de la propagande de Poutine, c’est que le reste du monde est si horrible, honteux, décadent, et nous, la grande nation russe, sommes le dernier bastion de la morale », a déclaré Gatov.

« La propagande militaire, et en particulier la propagande totalitaire, dont les médias russes sont finalement devenus, s’appuie sur des modèles extrêmement simplistes – la vision du monde de la forteresse assiégée, la vision du monde du ‘le monde est contre nous et nous sommes le dernier homme debout' ».

Skabeyeva, qui a construit sa carrière au cours des 15 dernières années sous le régime de Poutine, propage souvent ces tropes, se plaignant amèrement de la débauche et de l’excès des nations occidentales, tout en dépeignant simultanément la Russie comme leur adversaire moralement supérieur, mais terriblement maltraité. y compris celle de Skabeyeva, a peut-être épris certaines factions de la société russe – principalement des Russes plus âgés qui obtiennent principalement leurs nouvelles des programmes d’information nocturnes gérés par l’État – mais elle a dit qu’elle s’attend à ce que cet effet ne dure pas éternellement. de la propagande en temps de guerre, et les gouvernements le font partout », a déclaré Oates. « Mais c’est tellement clownesquement mauvais parfois et tellement exagéré. » La propagande russe existante est efficace principalement parce qu’elle rassure certains téléspectateurs, offrant des éclats de nationalisme auxquels ils peuvent s’identifier et dont ils peuvent tirer un sentiment de fierté, a déclaré Oates. Mais elle a ajouté que ces messages de propagande finiront par s’effondrer lorsque le public commencera à avoir des doutes ou des craintes quant à son avenir, ou lorsque les Russes ordinaires commenceront à subir les conséquences économiques désastreuses de la guerre. va fonctionner à long terme. Ce n’est tout simplement pas le cas », a-t-elle déclaré. « Les Russes ne sont pas des idiots. »Traductions d’Oleksandr Vynogradov.

