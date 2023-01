Rencontrez un médecin canadien fuyant les frappes de l’artillerie russe et sauvant des vies sur les lignes de front ukrainiennes

Alors qu’il courait dans sa Land Rover pour aider des familles à fuir une attaque russe près de Bakhmut, en Ukraine, Brandon Mitchell de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, a échappé à la mort deux fois en une seule journée.

C’était en août dernier et les troupes russes se rapprochaient de la ville voisine de Soledar, dans le Donbass, qui à l’époque était encore sous contrôle ukrainien. Les frappes d’artillerie s’intensifient et les familles veulent partir précipitamment.

Mais alors que Mitchell et son partenaire couraient dans ce qui était en fait devenu une allée d’artillerie russe, un obus a sifflé dans les airs et a frappé à quelques mètres seulement devant sa voiture en pleine vitesse.

Faisant une embardée pour éviter le cratère sans s’arrêter, il a terminé sa mission et a mis tout le monde dans la maison en sécurité.

“Nous avons sorti sept personnes cette nuit-là, dont un bébé”, se souvient Mitchell.

Mais la soirée apporterait encore plus de drame. Mitchell revenait pour faire une autre course d’évacuation quand soudain une énorme explosion a englouti sa voiture.

Une camionnette passe devant un cratère sur la route causé par une frappe de missile, alors que l’invasion russe de l’Ukraine se poursuit à Bakhmut, le 1er novembre 2022. (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Il a eu de la chance – le véhicule a absorbé la majeure partie de l’explosion, mais il lui a quand même brisé les tympans et l’a laissé commotionné.

“J’ai conduit sur deux mines antipersonnel”, a déclaré Mitchell à CBC News. “J’ai rompu ma membrane tympanique droite – mon tympan – et on m’a dit que j’avais une lésion cérébrale traumatique.”

Le travail médical et d’évacuation de Mitchell a été interrompu pendant qu’il récupérait et envisageait ses égratignures avec une mort possible.

“J’ai eu du mal avec ça”, a-t-il déclaré à CBC News dans la ville de Kostyantynivka, non loin de Bakhmut, qui a été constamment attaquée et bombardée par les forces russes.

Pendant que notre équipe lui parlait, les fissures et les détonations des tirs d’artillerie entrants et sortants étaient constantes et suffisamment intenses pour déclencher des alarmes de voiture.

Mais même avec ses blessures et ses appels rapprochés, Mitchell dit que la guerre en Ukraine est maintenant devenue trop personnelle pour qu’il parte.

« J’ai eu plusieurs amis qui étaient des amis personnels qui sont morts maintenant dans cette guerre. C’est donc maintenant ma guerre », a-t-il déclaré.

REGARDER | Chris Brown de CBC parle à un médecin canadien de ses 10 mois en Ukraine : « C’est ma guerre » : un médecin canadien en Ukraine En tant qu’infirmier en Ukraine, le Canadien Brandon Mitchell a eu de nombreux incidents, notamment avoir été blessé dans l’explosion d’une mine et avoir failli être touché par une frappe d’artillerie russe. Mais après plus de 10 mois sur la ligne de front ukrainienne, Mitchell affirme que la mort n’est pas sa plus grande peur.

Un médecin en première ligne

Mitchell dit avoir été élevé par une tante à Miramichi après le décès de sa mère quand il était jeune. Il a rejoint les réserves militaires canadiennes et a servi à la BFC Gagetown avant de déménager au Royaume-Uni et de rejoindre l’armée là-bas.

Mitchell a quitté l’armée britannique en 2007 et il dit que son dernier travail avant son arrivée en Ukraine était d’assembler des meubles Ikea en Suède.

Mitchell, à droite, sur une photo non datée de son passage dans l’armée britannique, qu’il a quittée en 2007. (ukraine_tbic/Instagram)

Lorsque la Russie a envahi en février dernier, le président Volodymr Zelenskyy a invité les étrangers à s’enrôler dans une Légion internationale et à défendre le pays.

Au lieu de cela, Mitchell a déclaré qu’il pensait qu’il pourrait être plus utile dans le cadre d’un travail humanitaire, ce qui l’a finalement conduit à rejoindre le bataillon médical ukrainien des hospitaliers.

Depuis mars, il dispense les premiers soins sur le champ de bataille, aide aux évacuations, livre des médicaments et transporte des soldats blessés.

« Je pense que cette guerre est une honte. M. Poutine a plongé son pays dans un déclin terminal et a gâché une génération entière. Mais j’ai fait mon choix d’être ici.

Les horreurs de la guerre

Passer autant de temps près des lignes de front lui a donné un aperçu inhabituel et perçant de la guerre et de ses cruelles absurdités.

Comme la fois, dit-il, il a dû pourchasser un chien dont le propriétaire avait été tué quelques instants plus tôt par un tir de mortier russe.

“[The dog] avait l’épaule de son propriétaire dans la bouche et il s’est enfui.

Mitchell dit que tout l’épisode était si absurde qu’il a dû en rire par la suite car il n’y avait pas d’autre moyen de traiter l’horreur de ce qui venait de se passer.

Le comportement de nombreux soldats russes envers les civils ukrainiens qu’ils ont rencontrés était particulièrement odieux.

« J’ai vu comment ils massacraient les gens. J’ai déterré les corps à Soledar avec un travail d’évacuation civile.

Il a déclaré qu’une femme, qui était professeur de mathématiques et de sciences dans le village voisin de Nevsky, avait été torturée par ses occupants russes parce qu’ils soupçonnaient qu’elle et son mari cachaient des armes à feu et des munitions.

Il dit que les hommes ont menacé de « commettre un autre Bucha dans sa maison » si elle n’avouait pas. Bucha, à l’extérieur de Kyiv, est le site d’une fosse commune remplie de corps de civils assassinés par les troupes d’occupation russes.

Une femme marche au milieu de chars russes détruits à Bucha, dans la périphérie de Kyiv, en Ukraine, en avril 2022. (Rodrigo Abd/Associated Press)

“Elle a été torturée”, a déclaré Mitchel. “Elle nous a montré les cicatrices sur son dos.”

Mitchell dit qu’il a également rencontré des Russes en tant que prisonniers de guerre, qui ont été amenés dans son centre médical pour y être soignés après avoir été capturés.

Au moins un était membre du groupe de mercenaires Wagner, une organisation paramilitaire russe composée en grande partie de prisonniers des prisons russes. Wagner a poursuivi sans relâche l’attaque contre Bakhmut et a subi d’horribles pertes en conséquence.

“Cet homme de Wagner n’aurait pas pesé plus de 120 livres”, a déclaré Mitchell. “Il était mal nourri, il était déshydraté [but] Je n’ai aucune sympathie pour lui.”

Il dit que sa propre expérience avec les prisonniers de guerre russes a confirmé ce qui a été largement rapporté : que les soldats de Wagner ont un moral exceptionnellement bas, sont mal équipés et beaucoup voient la reddition aux Ukrainiens comme leur meilleure option.

“Je pense que c’est la bonne chose”

Être médecin dans le Donbass, en particulier à Bakhmut, comporte des risques exceptionnellement élevés.

Deux médecins britanniques ont été tués près de la ville au début du mois, tout comme un Canadien de 28 ans Grégory Tsekhmistrenko qui a servi dans le régiment international ukrainien.

Il est mort après avoir été touché par l’explosion d’une grenade propulsée par fusée (RPG) alors qu’il tentait de soigner des soldats blessés lors d’une explosion antérieure de RPG.

« Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir », a répété Mitchell, mais il a dit qu’il y a d’autres choses en Ukraine qui l’inquiètent davantage.

« Je suis terrifié un jour à l’idée que la peur elle-même puisse me paralyser. Et je pourrais ne pas faire mon travail.

En fait, les actions de Mitchell ont largement dépassé le rôle que jouent la plupart des médecins de terrain.

Mitchell partage des mises à jour des lignes de front avec ses 40 000 abonnés combinés sur Instagram et YouTube pour collecter des fonds pour l’équipement et les fournitures comme les générateurs diesel. (ukraine_tbic/Instagram)

En publiant des vidéos de ses activités vitales et d’autres activités sur le champ de bataille en Ukraine à ses dizaines de milliers d’abonnés sur Instagram et YouTube, il a pu collecter suffisamment d’argent pour acheter plus de 100 générateurs diesel pour les Ukrainiens autour de Bakhmut afin de garder les lumières allumées pendant les nombreuses coupures de courant.

Mitchell admet qu’après avoir manqué de concentration pendant une grande partie de sa vie, il s’est trouvé un nouveau but et une nouvelle mission pour aider les Ukrainiens à défendre leur pays.

“J’ai vraiment, j’ai vraiment eu du mal. J’ai lutté avec beaucoup de choses dans la société moderne. Mais ici, ils ne s’appliquent pas vraiment.

« Je fais ce que je veux faire ici. Et je pense que c’est la bonne chose.