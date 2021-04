L’enseignement s’accompagne d’un haut degré de responsabilité. Un bon enseignant peut inciter les élèves à apprendre de nombreuses nouvelles façons innovantes. Mais le système éducatif moderne manque souvent d’empathie et de lien humain. Pour Amit Kumar Niranjan, un enseignant de Kanpur, l’empathie et l’enseignement ciblé de matières utilisant la logique plutôt que les notes comme incitation est la seule bonne façon d’apprendre. Le nom d’Amit a récemment été enregistré dans le Book of Records de l’Inde pour qualifier UGC-NET dans six matières et l’enseignant estime que son expertise dans chacune des matières améliorera la qualité de son enseignement et améliorera ainsi l’apprentissage de ses élèves.

Amit Kumar Niranjan est le premier Indien à se qualifier UGC-NET dans six matières différentes. C’était ses efforts incessants et son travail acharné de dix ans. En juin 2010, il s’est qualifié UGC-NET-JRF en commerce et la même année en décembre, il s’est qualifié pour UGC-NET en économie. Mais le parcours de l’enseignant ambitieux ne s’est pas arrêté là.

En décembre 2012, il a qualifié UGC-NET pour la gestion; Décembre 2015 dans l’éducation, 2019 décembre Science politique et sociologie en 2020 juin. En dehors de cela, il a terminé son doctorat en économie de l’IIT-Kanpur en 2015.

Parler à Actualités18, à propos de ce qui a motivé Amit à passer des examens UGC-NET dans six matières différentes, il a déclaré qu’actuellement, l’éducation ressemble plus à une entreprise qu’à un service. Il a déclaré: «Les étudiants m’ont le plus motivé, leur curiosité et leurs interrogations constantes sur un sujet sont pour moi une source de motivation sans fin». Amit qui a 37 ans a une expertise de plus de 12 ans dans l’enseignement de l’Economie et du Commerce.

Amit vise non seulement à explorer six sujets en profondeur, mais aspire également à travailler avec des projets de développement nationaux à l’avenir.

Amit, qui est lui-même devenu enseignant parce qu’il en manquait un bon en grandissant, a déclaré qu’il comprenait le chagrin d’un élève volontaire qui traînait en raison d’un manque de bons conseils. Pour empêcher davantage les étudiants de vivre de telles expériences, il a déclaré qu’il prévoyait d’améliorer le système éducatif indien de telle sorte que «l’enseignement devienne une carrière par choix et non par hasard».

De plus, Amit estime que le système d’éducation de base de l’Inde est suffisamment solide pour constituer une base solide de logiques et de concepts chez un étudiant et les IIT, les IIM et les AIIM en sont la plus grande preuve. Il dit: «Il n’est pas nécessaire de faire la promotion des conseils d’administration internationaux (IB) quand nous avons de bons conseils de formation internes tels que CBSE et ICSE».

Si Amit a abordé tous les sujets, l’un de ceux qui l’intéresse le plus est la science politique. «Aujourd’hui, chacun développe une opinion politique et la plupart des informations de base derrière ces opinions proviennent des médias sociaux qui ne sont pour la plupart ni corrects ni équilibrés. Donc, pour comprendre la politique indienne, il faut être conscient des faits, des lois fondamentales, des droits et de l’éthique de notre démocratie », a-t-il déclaré.

Amit a déclaré à News18 qu’il n’avait pas l’intention de participer à la politique, mais avoir les bonnes informations et connaissances est un trésor en soi ». L’enseignant espère actuellement déchiffrer UGC-NET dans d’autres matières comme la psychologie, la philosophie et la littérature. L’enseignant travaille également sur sa propre publication pour laquelle il est à la recherche de bons écrivains capables de contribuer par leurs connaissances approfondies sur des sujets spécifiques.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici