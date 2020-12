Pouvez-vous imaginer la vie sans électricité? C’est exactement ce que l’écologiste Soumya Prasad fait depuis trois ans. Besoin d’une preuve? l’homme de 40 ans n’a pas payé un seul centime de factures d’électricité ou d’eau au cours des trois dernières années.

Cela ne signifie pas que Soumya Prasad, résidente de Dehradun, vit la vie d’un ascète ou d’un sage. Elle mène une vie sociale, conduit une voiture et profite de tout le confort de la vie moderne, tout en laissant la plus petite empreinte carbone possible.

Comment, demandez-vous?

Depuis des années, Prasad inculque des pratiques respectueuses de l’environnement dans sa vie quotidienne. Elle l’a fait en s’installant dans une maison écologique qui utilise l’énergie solaire et la collecte de l’eau de pluie pour fonctionner et répondre à tous ses besoins et à ceux de sa famille. Et les résultats l’ont non seulement aidée à économiser des milliers de dollars sur les factures d’eau et d’électricité, mais aussi à protéger l’environnement.

De la ville aux collines

Ancien professeur d’écologie à l’Université Jawaharlal Nehru de Delhi, Prasad avait étudié l’impact des déchets sur les humains, les animaux ainsi que l’écologie, Prasad Raconté La meilleure Inde. En 2015, elle et son mari ont déménagé à Dehradun pour construire la maison de leurs rêves – une maison qui ne produit aucun déchet.

Au lieu d’acheter une nouvelle maison en bois, le couple a décidé de construire une maison en bambou. Rien n’a été gaspillé au cours de la construction et tous les débris ont été utilisés pour poser les fondations d’autres maisons. Le duo a également réussi à installer un système de récupération des eaux de pluie et des panneaux solaires afin que la maison puisse générer sa propre alimentation en électricité et en eau à partir de la nature.

Zero gaspillage

Prasad a également abandonné sa vieille voiture à combustible fossile pour un véhicule électrique. En 2015, elle a acheté une Mahindra e20, une voiture électrique qui lui a permis de réduire davantage ses émissions de carbone. Prasad a déclaré que bien que la voiture lui ait coûté 6 lakh au départ, elle a récupéré la totalité du montant sous forme d’économies au cours des cinq années suivantes depuis son achat, grâce à ce qu’elle a économisé sur l’essence ou le diesel.

Aujourd’hui, Prasad et son mari mènent un mode de vie respectueux de l’environnement, zéro déchet et durable. Ils cultivent leurs propres légumes dans leur jardin et utilisent leurs déchets alimentaires comme compost pour l’enrichir.

À une époque où les microplastiques se trouvent dans le placentas des enfants à naître, le mode de vie durable et les pratiques écologiques de Prasad pourraient bien être la voie à suivre pour garantir que la Terre que nous laissons aux générations futures soit aussi fraîche, fertile et durable le hérité autrefois de nos ancêtres.