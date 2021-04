Les parents de chiens ne connaissent que trop bien les tracas et les larmes souvent liés au bain de leurs animaux de compagnie. Entrez Prateek Bilagali Ashok qui salue d’abord votre chien et se lie d’amitié avec lui, le met à l’aise, joue un peu avec lui, puis se met au style. Il toilette le chien tout seul et l’ensemble du processus prend environ deux heures.

Passionné d’animaux depuis l’enfance, Prateek a voulu se lancer dans la médecine vétérinaire afin d’être proche des animaux mais a fini par poursuivre la gestion d’entreprise après avoir été incapable de percer les collèges de son choix. Mais même en travaillant des heures impaires en tant que responsable marketing chez IBM, Prateek n’a jamais perdu le contact avec les animaux et s’est assuré de leur trouver du temps dans son emploi du temps chargé. Mais depuis le début, l’amant des chiens avait un plan.

Prateek a travaillé dur dans son travail en entreprise, a économisé suffisamment d’argent et est parti pour Singapour où il s’est inscrit à un cours de toilettage certifié avec le Singapore Kennel Club. Après toutes ces préparations nécessaires, Prateek a mis en place « Pawz and Care » en 2015 et a commencé à travailler sa magie sur les animaux de compagnie. Prateek est maintenant un toiletteur professionnel qui toilette environ 130 à 140 chiens par mois. Alors qu’il assiste personnellement à la plupart de ces sessions, Prateek dispose d’une équipe de 3 membres pour l’aider dans son travail. Mais comme la plupart des clients veulent son attention personnelle, il essaie de limiter ses rendez-vous pour s’assurer de pouvoir tous les travailler.

Prateek passe au moins deux heures par chien au cours desquelles le temps les masse et les baigne, coupe leurs ongles et leurs cheveux, vérifie leurs dents pour toute infection. Il ne sédate jamais aucun chien contrairement à plusieurs autres dans le commerce. Même si le chien est agressif, il dit que passer du temps supplémentaire dessus et gagner sa confiance fait des merveilles.

Bien que cela ressemble à un travail amusant, le toilettage des animaux domestiques peut être une profession très mouvementée qui nécessite des patients et même potentiellement se faire mordre une ou deux fois. Prateek prend des vaccins antirabiques chaque année pour assurer sa sécurité et celle de sa famille.

Étonnamment, la femme de Prateek, Madhumita, n’est pas du tout une personne de chien. «Elle ne veut même pas toucher un chien», dit Prateek en riant. «Mais c’est exactement ce que je voulais chez un partenaire. Sinon, j’aurais passé le reste de ma vie dans un monde de chien. Je veux garder mon espace personnel pour moi », ajoute-t-il. Le couple part religieusement en vacances à la plage chaque fin d’année avec leurs deux chiens, Blush et Bageera. Bageera reste maintenant à Chikkamagaluru, natif de Prateek, dans leur ferme, en compagnie de son père Ashok Bilagali. Il profite de l’espace libre et de la nature calme et il est très heureux. Alors ils ont décidé de le laisser être là.

Prateek convient que le toilettage des chiens est un travail très exigeant et épuisant. Mais le toiletteur dit que les photos « avant-après » en valent la peine. La clientèle de Prateek comprend des animaux de compagnie de personnalités célèbres et de stars de cinéma et si vous souhaitez faire soigner votre chien par Prateek, vous devrez prendre rendez-vous au moins une semaine à l’avance.

Mais la vie n’a pas toujours été facile pour Prateek, qui a été moqué par ses amis pour avoir essayé de faire carrière en lavant des chiens sales. Même son père s’était inquiété de son choix de profession et de son avenir. Le succès et le bonheur de Prateek dans son travail ont cependant fait taire tout le monde. Et Prateek dit qu’il ne l’aurait pas autrement.

