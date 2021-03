Pour Archana KR, un activiste social du Karnataka, documenter les conditions pitoyables des écoles publiques à travers l’État n’était pas seulement un projet social ou un activisme. C’était personnel. Ayant elle-même étudié dans une école publique, Archana, originaire de Sakleshpur, avait vu et affronté les conditions de détresse auxquelles étaient confrontées les filles de ses écoles qui devaient se contenter du manque de toilettes. Au fil des ans, dans le cadre de son travail, quand Archana a commencé à faire le tour des écoles gérées par le gouvernement, elle a réalisé que peu de choses avaient changé au cours de toutes ces années. Elle a décidé de faire quelque chose pour les toilettes étouffées et le manque d’installations sanitaires de base dans les écoles publiques. Archana a lancé une pétition avec Change.org et a commencé à aborder activement la question avec le gouvernement de l’État. Deux ans plus tard, sa bataille a porté ses fruits, le gouvernement du Karnataka a alloué Rs 100 crore pour les deux prochaines années pour améliorer les conditions des toilettes dans les écoles publiques et fournir la connectivité en eau.

Parler à Actualités18, Archana a déclaré: «Lors de mes tournées dans ces écoles, j’entendais souvent comment les filles doivent sauter des cours ou des journées d’école entières, souvent en raison du manque de toilettes ou d’eau hygiéniques. Dans une école, des élèves m’ont même informé que les toilettes de l’école étaient fermées pendant une année entière. Cela m’a incité à aborder le problème avec le gouvernement.

En sondant plus de 300 écoles, Archana a constaté que près de 70 pour cent des toilettes étaient dans un état terrible et dans le Karnataka rural, son enquête a révélé que plus de 27 pour cent des filles à travers l’État sont forcées d’abandonner en raison du manque d’hygiène dans les toilettes des écoles.

Les fonds pour ces écoles sont alloués en fonction du nombre d’étudiants et d’autres frais d’entretien. Le montant varie entre Rs 15000 et Rs 25000 et il y a un petit montant séparé mis de côté pour la peinture, les réparations, mais Archana estime que le montant n’est pas suffisant pour entretenir autant de toilettes. Armé de toutes ces informations, Archana s’est attaqué au problème et a commencé à tweeter fréquemment à ce sujet. Et enfin, grâce au pouvoir des médias sociaux, sa pétition a commencé à gagner du terrain jusqu’à ce qu’elle attire l’attention du ministre de l’Éducation de l’État S Suresh Kumar en novembre de l’année dernière, qui a répondu par l’affirmative.

Plus tôt ce mois-ci, lorsque le Karnataka a présenté son budget, le ministre en chef du Karnataka BS Yediyurappa dans son discours sur le budget a alloué Rs 100 crore pour l’entretien des toilettes et des raccordements d’eau.

Cependant, seule la moitié de la bataille a été gagnée jusqu’à présent, estime le jeune activiste, ajoutant que la mise en œuvre était tout aussi importante.

«Je tends la main aux membres du gram panchayat et aux écoles des villages afin qu’il puisse y avoir une collaboration entre eux afin de faciliter la construction et l’entretien des toilettes dans ces écoles. Nous avons besoin que les gens comprennent l’importance d’une bonne hygiène et apportent ainsi des changements de comportement afin de les aider », a déclaré Archana.