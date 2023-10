Rencontrez un acteur qui a travaillé dans 400 films, pas un seul film n’a dépassé Rs 100 crore, est toujours appelé une superstar

Mammootty a remporté trois National Film Awards, sept Kerala State Film Awards et treize Filmfare Awards South.

Né le 7 septembre 1951, Muhammad Kutty Panaparambil Ismail est affectueusement surnommé « Mamukka ». Muhammad Kutty connu sous le nom d’hypocorisme Mammootty a travaillé dans plus de 400 films mais il est intéressant de noter qu’aucun de ses films n’a franchi la barre des Rs 100 crore. Mammootty est un superbe acteur qui travaille principalement dans des films malayalam et tamouls. films de langue. Mammootty a également joué dans certains films Telugu, Kannada et Hindi. Mammootty a fait ses débuts d’acteur il y a environ cinquante ans et a travaillé dans plus de 400 films.

Mammootty a remporté trois National Film Awards, sept Kerala State Film Awards et treize Filmfare Awards South. Il a également reçu le prestigieux Padma Shri du gouvernement indien en 1998. En 2022, il a reçu le Kerala Prabha Award.

Mammootty est avocat de profession et pratique également le droit depuis deux ans. Il est entré dans le monde du théâtre en tant qu’artiste junior en 1971. Il a travaillé dans ses premiers films sous le nom de Sajin. Il s’est marié avec Sulfat en 1980. Ils ont deux enfants, son fils Dulquer Salmaan et sa fille Surumi.

Mammootty est le président de Malayalam Communications, qui gère les chaînes de télévision malayalam Kairali TV, Kairali News et Kairali We. Il possède également des entreprises de production, notamment la bannière de distribution-production Playhouse et Mammootty Kampany. Concernant le travail, les prochains films de Mammootty incluent Kaathal, Bazooka et Brahmayugam.