Rencontrez Tumpa, une femme dominatrice dans un crématorium du Bengale occidental, avec charge familiale et cœur d’or

Au crématorium, ce sont surtout les hommes qui assument une énorme responsabilité. Mais le crématorium de Purandarpur de Baruipur au Bengale occidental est une exception. Ici, la responsable du Dom est une femme. De l’enregistrement du nom des cadavres au travail sur le four, tout est fait par Tumpa Das de Baruipur. Si quelqu’un lui donne de l’argent symbolique supplémentaire après 14 heures de service continu, elle se sent humble.

Des hommes sont également en charge du Dom dans ce crématorium. Mais tout le monde veut que Tumpa travaille pour eux. Elle est toujours félicitée pour son dévouement concernant les rituels des crématoires. La maison de Tumpa Das est près de Purandarpur Jora Mandir à Kalyanpur Panchayat de Baruipur. Son père, Bapi Das était responsable du dôme du crématoire de Purandarpur.

Son père est décédé il y a plusieurs années et la responsabilité du crématorium incombait à Tumpa pour subvenir aux besoins de la famille. Tumpa est la fille aînée de la maison ayant une sœur et une mère plus jeunes à la maison. Ce crématorium possède à la fois un four à bois et des fours électriques. Le député de Baruipur West, Biman Banerjee, a inauguré le four électrique du crématorium en mars 2019. Depuis 2015, Tumpa assume toutes les responsabilités du four à bois du crématorium. Tumpa s’est mis au travail avec des gants d’une main et du bois de l’autre. Elle a déclaré : « Lorsque les cadavres arrivent au crématorium, le travail commence par l’enregistrement des noms. Ensuite, je dois tout faire, mettre le cadavre dans le four, faire fonctionner la machine, apporter les os. Service continu de 6h à 20h. Il n’y a pas de repos.

Non seulement les gens de la région de Kalyanpur Panchayat à Baruipur, mais aussi les gens des régions environnantes de Panchayat viennent à ce crématorium. Même les gens viennent de Bishnupur avec des cadavres viennent ici. Il y a donc du monde. Tumpa a ajouté : « Au début, j’avais peur. Un par un, les cadavres étaient mis dans la fournaise à longueur de journée.

“L’amour des pèlerins de crémation et le désir de travailler m’ont tout chamboulé. Organiser des repas carrés pour la famille est le seul moyen pour elle de le faire », a déclaré Tumpa. Elle s’est exclamée : « Je reçois un salaire mensuel de 3 500 roupies de Kalyanpur Panchayat. C’est trop peu aujourd’hui pour supporter 3 personnes ».

Yamuna Devi, âgée de 73 ans, est une autre femme Dom à Manikarnika Ghat, le crématorium le plus sacré pour les hindous, qui croient qu’une crémation à Manikarnika empêche la renaissance, assurant l’entrée au paradis. Tumpa est le disciple de Yamuna Devi.

