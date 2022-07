Rencontrez tous ses 6 enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kathy Willens/AP/Shutterstock

Les dernières stars du cinémaune série documentaire HBO Max en six épisodes réalisée par Ethan Hawke, vise à souligner l’amour entre Paul Newmann et Joanne Woodward. Le mariage a produit trois enfants, mais ce ne sont pas les seuls enfants que Paul Newman a accueillis dans le monde avant sa mort en 2008.

La série “intègre un projet abandonné que Newman a commandé à son ami et scénariste Stewart Stern”, selon Variété, qui note que Stern « a interrogé des amis proches, des membres de sa famille et des collaborateurs artistiques, notamment Elia Kazan, Sidney Lumet, Karl Malden, Sidney Pollack, Gore Vidal », et plus pour un mémoire prévu. Avant la première du 21 juillet 2022, voici ce que vous devez savoir sur les six enfants de Paul.

Enfants avec Jackie Witte

Scott Newman

Feu Scott Newman est né le 23 septembre 1950. Il était le fils unique de Paul Newman, que l’acteur a eu avec sa première femme, Jackie Witte. En 1958, ses parents avaient divorcé et son père avait épousé sa seconde épouse, Joanne Woodward.

Dans les années 1960, Scott a abandonné l’université pour poursuivre sa vie dans l’industrie du divertissement. Il avait essayé de devenir acteur, par Écuyer. Il avait tenté de devenir cascadeur, avait changé son nom en Guillaume Scott, et a tenté d’être un chanteur. Son rôle le plus remarquable est celui de Duke dans les années 1975 Le Grand Piment Waldobien qu’il ait eu des rôles dans La tour infernale, Breakheart Passet Fraternité rangée.

Scott avait 28 ans lorsqu’il a fait une overdose mortelle en 1978. Il prenait des analgésiques à la suite d’un accident de moto et, avec sa tendance à boire, le mélange de pilules et d’alcool a entraîné sa mort prématurée. Dans un article de 2010 pour Le Sunday Times, écrivain AE Hotchner a relaté une conversation qu’il a eue avec Paul Newman. “Hotch, tu es un aussi bon ami que moi”, a déclaré l’icône d’acteur. « Je devais laisser tout cela sortir de moi, ou j’exploserais. Il n’y a rien que tu puisses dire qui répare ma culpabilité envers Scott. Ce sera avec moi aussi longtemps que je vivrai.

Après la mort de son fils, Paul Newman a créé le Scott Newman Center, visant à aider les professionnels de la santé et les enseignants à éduquer les enfants sur les dangers de l’abus d’alcool et de drogues.

Stéphanie Newmann

Née en 1951, Stephanie Newman « mène une vie tranquille loin de l’entreprise familiale », selon un article paru en 2015 dans Salon de la vanité. Bien que Stéphanie, enfant, ait fait quelques apparitions aux côtés de son père, elle a grandi relativement en dehors des projecteurs. On ne sait pas grand-chose d’elle publiquement, et il semble que c’est comme ça qu’elle l’aime.

Susan Kendall Newman

En 2015, Susan Kendall Newman était une «ancienne actrice et productrice de télévision primée qui fournit des services de médias et de production à des organisations à but non lucratif», selon Salon de la vanité. Suan, née en février 1953, est apparue dans un rôle non crédité dans le film de son père, Tir frappéet en Je veux te tenir la main (un film de 1978 sur six adolescents désespérés de voir les Beatles) et Un mariage.

Depuis qu’elle s’est éloignée du monde du théâtre, elle a depuis « été directrice exécutive de plusieurs organisations à but non lucratif spécialisées dans la prévention de l’abus d’alcool et de drogues, puis dans la protection de l’enfance », selon son profil IMDB. « Elle a donné des conférences partout dans le monde, promouvant la sensibilisation aux problèmes affectant le bien-être des familles et des enfants. Elle continue de travailler pour des organisations à but non lucratif afin de redéfinir la mission, d’augmenter le financement et la visibilité, ainsi que de fournir des services cinématographiques et vidéo.

En 2015, elle s’est déchaînée contre Bob Forrest, le chef de la Newman’s Own Foundation. “Certains membres de la famille peuvent être en colère contre moi pour avoir parlé”, a-t-elle déclaré. Salon de la vanité. “Mais j’ai l’impression que la famille Newman a été prise en otage par Bob Forrester. Je pense que M. Forrester a oublié que c’est un privilège et une énorme responsabilité pour lui de présider à l’héritage de mon père et de réaliser ses volontés. Il semble être plus intéressé par l’auto-glorification et les signes extérieurs somptueux. Mon père ne soutiendrait jamais beaucoup de choses qu’il fait.

Forrester a dit Salon de la vanité que cette caractérisation de lui est “totalement fausse”.

Enfants avec Joanne Woodward

Nell Newman / Nell Potts

Elinor Teresa Newmanné le 8 avril 1959, est le premier enfant de Paul Newman et de sa seconde épouse, Joanne Woodward. Elle a travaillé comme enfant acteur dans les années 1960 et 1970 sous le nom de Nell Potts. Elle est apparue dans le rôle-titre de Rachel, Rachel, jouant le personnage enfant. Elle est également apparue dans L’effet des rayons Gama sur les soucis de l’homme dans la luneun film sur “une inadaptée d’âge moyen qui lutte pour élever ses filles, l’une populaire et l’autre une étudiante en sciences prometteuse.“

Nell a cofondé et dirigé Newman’s Own Organics – une branche de Newman’s Own – jusqu’en 2014. En 1993, alors qu’elle travaillait comme directrice du Ventana Wilderness Sanctuary dans le centre de la Californie, Nell a eu l’idée de créer une division entièrement biologique de son père. Propre de Newman.

Après la mort de son père, Nell s’est disputée avec Newman’s Own. Newman’s Organics n’a pas pu commercialiser de nouveaux produits car Newman’s Own Inc. pourrait vouloir commercialiser un article concurrent. En 2014, l’accord de licence de Nell au nom et à l’image de son père a expiré. Elle s’est alors vu interdire de travailler pour l’entreprise. Au lieu de mettre en péril les moyens de subsistance des 30 employés de Newman’s Organics, elle a cédé l’entreprise à Newman’s Own, Inc., par Salon de la vanité.

Nell a fondé la Fondation Nell Newman en 2010 « dans le but de perpétuer l’héritage de dons caritatifs de son père, associé à sa passion pour l’environnement. Elle a été mariée à Gary Irving depuis 2005.

Mélissa Newman

La deuxième des filles de Paul et Joanne, Mellissa Newman, est née le 27 septembre 1961. Comme ses frères et sœurs, elle s’est essayée au monde du théâtre, apparaissant dans des épisodes d’émissions télévisées. Hawkins et Le nouveau Perry Mason et dans des films comme Voyez comment elle court, M. et Mme Bridge, et Parfois une grande nation.

Mélissa s’est mariée Raphaël P. Elkind en novembre 1995. Ils ont deux enfants ensemble – des fils Pierre et Henri – et elle aurait fait du bénévolat dans une prison pour femmes du Connecticut.

Claire Newmann

Le plus jeune enfant de Paul est Claire « Cléa » Soderlund. Née en avril 1965, Clea a travaillé dans l’industrie du divertissement – ​​mais de l’autre côté de la caméra. Elle a été consultante en production sur De gros petits mensonges, selon son profil IMBD. Elle a également travaillé en post-production sur Le Big C, Mad Men, et Hausser la barre. Elle était coproductrice de la série 2020 Penny Dreadful : La cité des anges et un producteur associé sur Gros petits mensonges, objets pointus, et Le grand C.

On ne sait pas quand Clea s’est mariée Kurt Söderlund. Et comme le reste de sa famille, Clea “est depuis longtemps impliquée dans la philanthropie à Westport et au-delà”, par Salon de la vanité.

“Dès notre plus jeune âge, nos parents nous ont appris qu’être un bon citoyen dans votre communauté et redonner devrait être une priorité si vous étiez aussi chanceux que nous”, a-t-elle déclaré. Salon de la vanité dans un rapport. « Je suis très fier de faire partie de son héritage…. C’est un cadeau spécial et un honneur.