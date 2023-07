Rencontrez tous les hommes qu’elle a épousés – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Tippi Hedren est une actrice emblématique d’Hollywood, plus connue pour « Les Oiseaux » de 1963

Le natif du Minnesota aurait eu une relation de travail tumultueuse avec Alfred Hitchcock

Elle est la mère de l’actrice Melanie Griffith et la grand-mère de Dakota Johnson

Avec sa beauté saisissante, son talent et son charme énigmatique, Tippi Hedren est devenue une actrice emblématique pendant l’âge d’or d’Hollywood. Mais au-delà du faste et du glamour du grand écran, sa vie a été un tour de montagnes russes fascinant, marqué par la résilience, la compassion et un profond engagement envers la conservation de la faune.

Né Nathalie Kay Hedren le 19 janvier 1930, à New Ulm, Minnesota, elle gagnera plus tard le surnom de « Tippi » de son père. Bénéficiant d’une beauté et d’un équilibre éthérés, la carrière de mannequin de Tippi a rapidement explosé, attirant l’attention du réalisateur légendaire Alfred Hitchcock.

En 1963, Hitchcock lui confie le rôle principal de Melanie Daniels dans son thriller intemporel Les oiseaux. Le film l’a catapultée au rang de célébrité, mais c’est sa relation professionnelle et personnelle avec le célèbre réalisateur qui allait changer à jamais le cours de sa vie.

Alors que Les oiseaux récompensé, c’est lors du tournage de Marnie (1964) que la relation de Tippi avec Hitchcock s’est détériorée. Apparemment, il est devenu obsédé par elle, et le bilan émotionnel de travailler avec le réalisateur a eu un lourd tribut sur son bien-être mental, par Le new yorker.

Malgré les temps tumultueux, Tippi a continué à travailler dans les films et la télévision, gagnant le respect pour sa polyvalence et son dévouement. Elle a brillé dans des projets comme Une comtesse de Hong Kong (1967) aux côtés Marlon Brando et Renards (1980) avec Jodie Foster.

Au-delà de sa carrière d’actrice, la vie de Tippi a pris une tournure inattendue lorsqu’elle a découvert sa véritable passion : la conservation de la faune. En 1983, Tippi a fondé la Roar Foundation et la Shambala Preserve, un refuge pour les grands félins sauvés. L’activisme et le plaidoyer de Tippi pour la conservation de la faune, qu’elle vante sur son Instagram, lui ont valu des prix prestigieux, dont le prestigieux prix Genesis.

Sa vie amoureuse a également été marquée par des hauts et des bas. Elle a été mariée trois fois et chaque union a eu son propre impact unique sur son parcours de vie. « Mes mariages étaient tous bons – jusqu’à ce qu’ils ne le soient plus. Mais j’ai tiré quelque chose de bien de chacun d’eux », a-t-elle déclaré. Exprimer en 2016. « J’aimerais avoir un homme dans ma vie et avoir des rendez-vous, mais je ne me remarierai plus jamais. J’aime vivre seul. Je suis vaniteux et je suis aussi égoïste. Qui voudrait ça chez une femme ? Rencontrez les trois messieurs qu’elle a appelés mari, ci-dessous.

Pierre Griffith

Son premier mariage était avec un directeur de la publicité Pierre Griffithqu’elle épouse en 1952. Le couple accueille leur fille Mélanie Griffith en 1957, qui deviendra plus tard une actrice à succès à part entière, remportant notamment l’Oscar de la meilleure actrice en 1989 pour Une bosseuse. Melanie accueillera plus tard sa fille Dakota Johnson avec son ex-mari, Don Johnson.

Le mariage de Tippi et Peter a duré jusqu’en 1961, date à laquelle ils ont décidé de se séparer à l’amiable. Malgré le divorce, Tippi et Peter sont restés en bons termes pour le bien de leur fille, établissant une relation de coparentalité solidaire. Peter allait se marier quatre fois de plus.

Noël Marshall

Le 27 septembre 1964, Tippi épousa son deuxième mari, homme d’affaires et producteur Noël Marshall. Pendant son mariage avec Noel, le couple a travaillé ensemble sur l’ambitieux projet de film Rugir (1981), qui impliquait de vivre avec et de filmer de nombreux animaux sauvages. La production a fait face à de nombreux défis, notamment des blessures aux acteurs et à l’équipe, et des problèmes financiers. Malgré son échec critique à l’époque, Rugir plus tard, il a acquis un culte et est devenu un témoignage de la passion de Tippi pour la conservation de la faune.

En 1982, Hedren a demandé le divorce de Marshall, l’a accusé de violence physique et a obtenu une ordonnance restrictive contre lui lui interdisant de s’approcher à moins de 20 pieds d’elle ou de sa maison, par Personnes.

Luis Barrenechea

Tippi s’est retrouvée à marcher dans l’allée le 15 février 1985 lorsqu’elle a épousé un homme d’affaires marié Luis Barrenechea. Le mariage avec le sidérurgiste à la retraite a duré neuf ans; elle a demandé le divorce en 1994. « Je ne devrais pas être mariée », a-t-elle dit au Temps de Los Angeles cette année.

