Rencontrez tous les candidats 2021

BACHELOR in Paradise est de retour pour une nouvelle saison.

Avec Bachelor in Paradise de retour sur nos écrans le 16 août 2021, rencontrez certains des candidats présumés à la recherche de l’amour cet été.

Bachelor in Paradise est de retour pour sa septième saison Crédit : Getty

Qu’est-ce que Bachelor in Paradise?

Bachelor in Paradise est une autre émission dérivée de la franchise Bachelor.

Dans cette émission de téléréalité, les anciens prétendants de The Bachelor et The Bachelorette ont une seconde chance en amour.

Après avoir choisi Garrett Yrigoyen, Becca Kufrin est de retour dans la franchise et devrait jouer dans Bachelor in Paradise Crédit : Getty

L’émission est diffusée pendant la saison morte de The Bachelor et The Bachelorette alors que les anciens candidats se rencontrent et se mêlent dans une belle station balnéaire mexicaine.

Contrairement aux autres émissions, les hommes et les femmes ont des chances égales d’offrir une rose à quelqu’un car il n’y a pas de star fixe à la recherche de l’amour.

Demi Burnett est également de retour pour trouver le véritable amour cet été Crédit : Instagram

Le casting rumeur 2021:

Bachelor’s Victoria Fuller, qui est apparue dans la saison de Peter Weber, est également sur la liste Crédit : reportez-vous à la légende

Comment fonctionne Bachelor in Paradise ?

Le spectacle commence avec plus d’hommes que de femmes, les hommes offrent ensuite des roses aux femmes qu’ils souhaitent connaître.

Dans le premier épisode, deux femmes se retrouvent sans rose puis priées de partir pour être remplacées par deux hommes.

Le méchant « menteur » de Katie Thurston, Karl Smith, reviendra également dans la franchise Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Bachlor in Paradise aura des stars de The Bachelor et The Bachelorette Crédit : Getty

Le deuxième épisode est le même concept sauf que les femmes donnent des roses aux hommes, en envoyant deux à la maison.

Ils font ensuite à tour de rôle le même concept pendant les sept semaines suivantes.

Reality Steve a rapporté que les concurrents sont payés entre 7 000 et 15 000 $ pour leur temps dans l’émission.