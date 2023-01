Rencontrez ‘Toadzilla’, l’énorme crapaud toxique qui a choqué les gardes du parc

Les crapauds de canne se reproduisent comme des fous et font des ravages sur les animaux indigènes. Les Rangers du parc national de Conway dans le Queensland, en Australie, ont découvert un monstre absolu de crapaud de canne qui était si gros qu’il a mérité le nom de “Toadzilla”.

Gouvernement du Queensland



La découverte du crapaud était fortuite. Les Rangers ont arrêté leur véhicule à cause d’un serpent traversant la piste, et le ranger Kylee Gray est sorti et a repéré le crapaud. “Je me suis penché et j’ai attrapé le crapaud de canne et je n’arrivais pas à croire à quel point il était gros et lourd.” Gray a dit dans une déclaration du ministère de l’Environnement et des Sciences du Queensland vendredi. Les rangers ont retiré le crapaud de la nature.

Les crapauds de canne sont des créatures affamées qui mangent tout ce qui rentre dans leur bouche. Leur régime alimentaire est varié, allant des insectes jusqu’aux petits mammifères. Toadzilla était probablement une femelle en raison de sa taille. Il pesait environ 6 livres (2,7 kilogrammes), ce qui, selon Gray, pourrait être un nouveau record.

Le gouvernement du Queensland a fourni quelques faits sur les crapauds. Entomologistes introduit les crapauds de canne dans les années 1930 manger des coléoptères destructeurs, mais les amphibiens sont devenus leur propre problème. Ils peuvent vivre jusqu’à 15 ans et produire jusqu’à 30 000 œufs en une saison de reproduction.

Les crapauds sécrètent une toxine de leurs glandes cutanées qui peut s’avérer mortelle pour la faune et les animaux domestiques comme les chiens, qui essaient de les mordre ou de s’en nourrir. Ils repoussent également les espèces indigènes en monopolisant les abris et les ressources alimentaires.

Le crapaud de canne capturé n’a pas eu de bonheur pour toujours après la fin. “Elle a été euthanasiée en raison des dommages environnementaux qu’ils causent”, dit le département sur Twitter. Donc, tout comme nous avons rencontré Toadzilla, nous disons maintenant au revoir à Toadzilla.