Rencontrez Tirupathi ‘Thatha’, un homme de 94 ans qui dirige une maison de retraite inclusive au Tamil Nadu

Tirupathi, un homme de 94 ans du village de Kunthalapatti, dans le Tamil Nadu, près du district de Virudhunagar, donne un excellent exemple aux gens qui l’entourent. Il a combattu dans l’armée indienne britannique en tant que jeune homme et a reçu, à un moment donné, une balle dans la poitrine. Il a souffert de la blessure pendant très longtemps et a pris sa retraite. Aujourd’hui, alors qu’il approche de 100 ans, il gère une maison de retraite dans le village depuis 25 ans.

S’adressant à News18, Tirupathi a déclaré : « J’ai été abattu alors que j’étais dans l’armée pendant la guerre du Cachemire. Après mon départ de l’armée, je suis revenu dans ma ville natale du Tamil Nadu et j’ai étudié, réussi l’examen et commencé à travailler comme agent des impôts commerciaux. J’ai sept filles et fils et 27 petits-enfants, mais personne ne s’est occupé de moi après le décès de ma femme en 1990. J’ai pris la décision de quitter la maison et de m’inscrire dans une maison de retraite à proximité après avoir consulté un ami.

« En raison de ma communauté, on m’a refusé l’admission. Ce jour-là, j’ai pris la décision de construire une maison de retraite où pourraient résider des personnes âgées de toutes les castes, et j’ai construit une maison sur mon propre terrain agricole en 2001.” Depuis 25 ans, il dirige la maison de retraite à la maison tout seul.

La seule demande de l’homme de 94 ans concernait un arrêt de bus devant la maison de retraite, car les personnes âgées ont du mal à se rendre au terminal de bus. Il a également déclaré qu’en dépit de nombreuses tentatives infructueuses pour obtenir un soutien pour un arrêt d’autobus, il cherche toujours l’aide dont ils ont besoin à cet égard.

Tirupathi ça ha (grand-père) a ajouté qu’il préfère gérer la maison de retraite avec ses pensions et accepterait une aide pour développer l’infrastructure de la maison plutôt que d’accepter des dons. « J’ai vendu une partie de mes terres personnelles et mis de côté Rs 10 lakh pour chacune de mes trois filles et quatre fils. Je reçois actuellement un total de Rs 1 lakh par mois en pensions de la pension du service militaire, de la pension pour blessure de guerre et de la pension de l’agent des impôts commerciaux », a déclaré Tirupathi.

Nimmi, une femme âgée qui réside à Ernakulam, Kerala, fait la cuisine pour les résidents de la maison. Elle a dit qu’elle avait dû quitter sa maison il y a quatre ans en raison de problèmes familiaux et que la maison était son refuge depuis.

(Avec les contributions d’Alageeswaran)

