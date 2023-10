Rencontrez Tina Mahina et ses ex-épouses, partenaires – Hollywood Life

Crédit d’image : David Buchan/Shutterstock

Barry Williams est célèbre pour son rôle à la télévision dans La bande Brady, mais il s’est installé avec quelqu’un en dehors des projecteurs d’Hollywood. Après s’être marié et divorcé deux fois, Barry a finalement rencontré l’amour de son amour en 2016. Continuez à lire pour découvrir tout ce que nous savons sur la femme de Barry !

Qui est la femme de Barry Williams ?

Barry est marié à Tina Mahina, qui serait une danseuse de hula professionnelle. Depuis le Méga Piranha l’acteur joue actuellement dans la saison 32 de Danser avec les étoilessa femme sait probablement à quoi peut ressembler le monde de la danse, avec des répétitions rigoureuses et de la compétition.

Depuis combien de temps Barry Williams et sa femme sont-ils ensemble ?

Barry a proposé à Tina en novembre 2016, ce qu’il a révélé via les réseaux sociaux à l’époque.

« [Four] Quelques minutes avant que cette photo au coucher du soleil ne soit prise, je me suis mis à genoux avec une proposition », a-t-il tweeté, ajoutant : « Elle a dit ‘OUI’ !!! »

L’année suivante, le couple s’est marié dans le Missouri au cours de l’été 2017. Pour commémorer leur deuxième anniversaire de mariage, Barry a partagé une jolie photo sur Instagram en juillet 2019, écrivant : « Ma charmante épouse et moi avons célébré notre 2e anniversaire de mariage hier soir à #chateauonthelake.

De temps en temps, Barry se réjouit de sa femme sur les réseaux sociaux. L’un de ses plus récents remerciements publics au natif de Tulsa, en Oklahoma, remonte à 2022, lorsqu’il a tweeté une superbe photo dans la tête de Tina.

«Ma charmante dame, Tina Mahina Williams», écrivait-il à l’époque. « Elle est féroce et j’adore ça! »

Qui sont les ex-femmes de Barry Williams ?

Avant de trouver l’amour avec Tina, Barry s’était marié deux fois dans le passé. Son premier mariage était avec son ex-femme Diane Martin de 1990 à 1992.

La deuxième épouse de Barry est Eila Marie Matt. Les deux hommes se sont mariés en 1999 mais ont divorcé en 2005. Après son deuxième divorce, le natif de Californie était en couple avec son ex. Elizabeth Kennedy jusqu’en 2013.

Combien d’enfants Barry Williams a-t-il ?

Le Mission impossible Un ancien de la série télévisée est papa de deux enfants. Barry partage son premier enfant, son fils Brandon, né en 2003, avec sa seconde épouse, Eila. L’acteur a accueilli son deuxième enfant, sa fille Samantha Rose Williams, avec son ex Elizabeth en 2012.

Bien que Barry parle rarement de ses enfants en public, il s’est ouvert à Plus proche en 2021 sur sa relation avec ses enfants et leurs projets de carrière.

« Mon fils est musicien mais aussi étudiant à temps plein et n’a fait aucun 0 de me lancer dans cela en tant que profession », a déclaré le père de deux enfants au média, faisant référence à la possibilité pour Brandon de poursuivre une carrière musicale. Quant à Samantha, Barry a déclaré au média : « Ma petite fille est naturelle. Elle a une grande personnalité, mais je ne suis pas sûr qu’elle choisirait [entertainment] en tant que profession non plus.