Rencontrez Therapy Chihuahua ‘Harry Potter’ qui a passé du temps avec Boris Johnson

Rencontrez Harry Potter, un petit chihuahua de cinq ans spécialisé dans l’aide aux gens à surmonter la peur des chiens. Eh bien, une chose qui le rend célèbre est évidemment le nom car c’est l’un des plus grands sorciers et icônes de fiction de tous les temps. Son nom, cependant, n’est pas son seul titre de gloire. Il a rencontré certaines des personnes les plus renommées au monde, dont le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. Harry et sa propriétaire, Jane Neary, se sont rencontrés après le brillant chien de thérapie de ce dernier, Roo est tombé malade de la maladie de Cushing. C’est alors que Jane a commencé à chercher quelqu’un pour remplir les pattes de Roo.

Elle a déclaré au Mirror: «Roo a été deux fois finaliste à Crufts. Je cherchais à obtenir un autre chien pour continuer son travail, et j’ai trouvé Harry sur Facebook. Jane a contacté le propriétaire de Harry qui leur a permis de rencontrer le chien. Elle a dit: « C’était un chien si adorable et si placide, et nous l’avons immédiatement emmené avec nous! »

Harry était toujours censé diriger le spectacle, mais au départ, il a eu le trac sur le ring. Il travaillera plus tard avec des patients atteints de démence et d’AVC pour les déstresser. Ainsi, avant de se rendre dans les hôpitaux de Warwick et de Solihull, il a suivi sa formation de chien de thérapie et ses évaluations dans le Warwickshire avec Jane. Il visite souvent le service des enfants et distrait les petits qui ont peur de subir des examens médicaux. Les enfants l’aiment aussi d’autant plus parce qu’il s’appelle Harry Potter.

Jane a partagé l’expérience de Harry au Parlement en 2019. Elle a déclaré: «Nous travaillons beaucoup chez Crufts et y avons rencontré Clare Balding et Supervet. Harry a rencontré Matt Hancock et on nous a dit que c’était la session la plus fréquentée qu’ils aient eue au Parlement. Nous étions sur le point de partir et j’ai reçu une tape sur l’épaule et demandé si nous voulions aller rencontrer Boris Johnson. Nous avons passé environ 15 minutes dans son bureau privé et il était plutôt gentil et très intéressé par ce que nous faisons. C’est cette rencontre qui a inspiré Johnson à avoir son chien.

Harry est bénévole pour Therapy Dogs Nationwide. En 2018, il a aidé à collecter 1 600 £ en escaladant Snowdonia. Harry s’est déplacé en ligne pour des séances de thérapie Zoom pendant la pandémie.

Sa semaine de travail typique comprendrait environ une heure à l’hôpital et des discussions éducatives ou peut-être une promenade avec un client phobique.

