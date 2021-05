Rencontrez Team Avengers, un groupe hétéroclite de professionnels aidant Covid-hit avec l’oxygène, la nourriture et la médecine

Tous les super-héros ne portent pas de capes. En période de contrainte comme celle d’aujourd’hui où nous sommes au milieu d’une pandémie qui fait rage, les héros sont ceux qui travaillent en silence pour aider les proches assiégés et les patients de Covid-19 qui luttent contre la maladie. Face à tant de mort et de détresse, ces braves gens ont essayé d’atteindre le plus de gens possible avec leur travail désintéressé et leur souci pour ceux qui souffrent. Parmi ces légions de bons samaritains se trouve également Team Avengers. Un groupe diversifié de professionnels, au nombre de seulement 6 à leurs débuts et maintenant de 54 membres, a été réuni par le professionnel Abhijeet Dutta, basé à Delhi. Ils fournissent maintenant des repas faits maison, des bidons d’oxygène, des médicaments, des paquets de nourriture et des kits médicaux et une consultation médicale accessible à tous ceux qui en ont besoin.

Regarder l’effondrement sans précédent des établissements de santé à Delhi et dans ses environs a été déchirant et Dutta se sent dans un tel scénario tout-terrain, c’est un devoir moral d’aider le plus grand nombre possible. «J’ai vu un ami lutter pour obtenir des lits d’hôpital ou des bouteilles d’oxygène pour les membres de sa famille parce qu’il n’y en avait pas. Voir des amis perdre leurs proches à cause de la maladie redoutée a également été un élément déclencheur pour commencer à faire quelque chose pour les gens », a-t-il déclaré.

Le groupe, qui a commencé à travailler sur WhatsApp, a réuni des amis et des connaissances pour aider ceux qui souffrent des répercussions de la pandémie. Des amis vivant à l’étranger, des États-Unis, du Canada et d’Allemagne ont également fourni des contributions monétaires ou une assistance technique pour rationaliser le processus. Commençant par fournir des pistes sur les lits de soins intensifs, l’oxygène, les médicaments à ceux qui avaient besoin d’aide, le groupe a ensuite commencé à fournir de la nourriture aux familles ou aux personnes en quarantaine, pour finalement se diversifier en les aidant avec des bidons d’oxygène, des plats cuisinés pour ceux qui en avaient cruellement besoin à Gurgaon. , Faridabad, Gorakhpur, Jhansi et certaines parties de Delhi.

Dutta ajoute: «Tout le monde dans le groupe joue son rôle pour aider à l’initiative. Certains préparent les repas, certains étudient la procédure de rationalisation financière, certains assurent la bonne livraison des repas. La deuxième vague a été dévastatrice. Il y a eu des familles entières qui sont infectées et mises en quarantaine et cela a été très difficile pour elles à gérer. «

L’équipe des Avengers a également fourni des repas gratuits et des paquets de rations aux travailleurs migrants qui ont été frappés par les verrouillages. Mais Dutta pense que la sensibilisation est de la plus haute importance si nous voulons réduire le nombre positif de cas de Covid-19 et dans le cadre de la sensibilisation, des kits médicaux et des masques faciaux sont également distribués aux zones économiquement arriérées et aux personnes dans la rue en général. .

Des personnes de tous âges et de toutes couches de la société ont rejoint Dutta dans cette initiative. Le colonel Shashank Kaushal (ret) a été en charge des campagnes de distribution de nourriture à Gurgaon et a aidé à la téléconsultation avec quelques médecins pour les patients. Deepshika Singh Khan s’occupe du kit et de la distribution de nourriture à Faridabad. Ruchi Mahajan de Noida, qui était en charge des comptes pour les fonds, distribuait également des paquets de nourriture dans les rues. Roli Singh, originaire de Gorakhpur, dans l’Uttar Pradesh, a également aidé à fournir de la nourriture et de l’aide aux habitants de sa ville natale.

Pour se consacrer à plein temps à la conduite, Dutta lui-même a pris un mois de congé de son travail pour aider à organiser toute l’initiative.

«C’était le besoin de l’heure. tout le monde ne peut pas travailler avec une ONG, mais nous pouvons tous certainement aider autant que nous le pouvons. Comme l’a dit un jour Léon Tolstoï, si vous ressentez de la douleur, vous êtes humain. Si vous ressentez la douleur des autres, vous êtes un être humain. Je pense que nous en avons tous besoin maintenant », conclut-il.

