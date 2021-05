Rencontrez Tariq Faiz qui a eu l’opportunité de partager la scène avec Legend Rahat Indori Sahab | Nouvelles des gens

La musique n’est pas quelque chose qui s’apprend en une seule journée ; soit vous êtes né avec, soit vous pouvez atteindre la grandeur grâce à une pratique acharnée. Vous ne pouvez devenir un grand chanteur que si vous êtes cohérent et déterminé. Tarique Mohammed, mieux connu sous son nom de scène Tariq Faiz, est un chanteur, auteur-compositeur, poète et parolier qui a étudié la musique classique.

Jeunesse

Tariq est un étudiant MBBS à Index Medical College, Indore. Mais il appartient à l’origine à une famille de la classe moyenne d’Akola, dans le Maharashtra. Son intérêt pour la musique a commencé lorsqu’il a trouvé le musicien « Ustad Nusrat Fateh Ali Khan Sahab » en 2007. Il est ensuite allé se former à la musique classique auprès d’Ustadji Dr Niraj Lande, un grand chanteur classique indien de Patiala Gharana ainsi que de Dagar Gharana. , Disciple du légendaire Ustad Sayiduddeen Dagar Sahab.

Il venait d’un milieu où la musique n’était pas considérée comme un métier. Ainsi, afin de garder ses parents heureux, il a continué à étudier la médecine. Il n’a cependant pas renoncé à ses aspirations. Parfois, un bon ami peut s’avérer être votre meilleur porte-bonheur. De même, son ami et frère, « Ramiz Faiz », maître du tabla et compositeur, l’a aidé à terminer son parcours musical. Il répétait environ 8 à 10 heures par jour grâce à son assistance continue.

Il a commencé à jouer en concert avec ses copains de sa ville natale après des années de préparation. En raison des objections de sa famille, il n’a jamais posté de vidéos car il était le chanteur principal.

Accolades

Son parcours musical s’est accéléré lorsqu’il a rencontré son frère, Aftab Qadri, un artiste talentueux qui lui a donné une excellente occasion et une scène pour se produire avec lui dans toute l’Inde. Il a eu la chance de partager la scène avec le légendaire Rahat Indori Sahab, et en 2019, il a eu l’opportunité de se produire avec Kumar Vishwas. Puis il y a eu un tournant dans sa vie lorsqu’il a écrit « Khoon Jism me Bahey », une chanson sur les menstruations (règles) chantée par les chanteuses de téléréalité Rasika Borkar et Krutika Borkar. Devendra Fadnavis, l’ancien ministre en chef du Maharashtra, a officiellement présenté la chanson et cela a été fait gratuitement pour une ONG.

L’ancien ministre des gardiens, le Dr Ranjeet Patil Sir, lui a également remis un prix. Les parents de Tariq ont compris qu’il avait pris la bonne décision, c’était donc un immense honneur pour lui et sa famille.

Au India Film Project Festival en 2020, il a narré et écrit la narration d’un court métrage intitulé « Khanabadosh », réalisé par Ajinkya Patil, un réalisateur pointu et époustouflant d’Akola, récompensé dans divers festivals de cinéma. Grâce à ses efforts, le film a été placé dans le top 100 et diffusé sur MTV.

Tariq est un véritable exemple de la façon d’accepter les difficultés que la vie vous réserve, de choisir de continuer et de profiter de la balade.

