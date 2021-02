Rencontrez Suhana Saini, Siddharth Kumar Gopal de l’épisode 7

Le prochain épisode de BYJU’S Young Genius mettra en vedette deux enfants prodiges – Suhana Saini – Joueuse de tennis de table n ° 1 en Inde dans la catégorie des moins de 15 ans et 22e au monde – et Siddharth Kumar Gopal – récipiendaire du Pradhan Mantri Rashtriya Bal Shakti Puraskar 2020 dans le domaine des scolastiques.

Le jeune génie de BYJU: Abhinav Shaw parle de ses rêves olympiques; Genius Rishi Prasanna impressionne Sardar Singh

Suhana est la joueuse de tennis de table la mieux classée de l’Inde dans la catégorie des moins de 15 ans et est classée 22e au monde. Elle a remporté des médailles dans plus de 50 compétitions internationales et nationales, dont plusieurs tournois ITTF (International Table Tennis Federation). En 2018, elle est devenue championne de tennis junior et cadet en Asie du Sud.

Entraînée et inspirée par ses parents qui étaient tous deux joueurs de tennis de table de niveau national, Suhana a commencé à jouer à l’âge de 6 ans. ils ont réussi leur mission. Suhana vise définitivement les Jeux olympiques.

Le jeune génie de BYJU: les rêves olympiques de Spunky Pooja Bishnoi et la jeune paléontologue inspirante Aswatha Biju

Courageuse, travailleuse et réussie, Suhana est aussi ambitieuse que ses parents, avec une volonté de gagner et une attitude de ne jamais abandonner. « Suhana a ramassé une de nos raquettes de tennis de table et elle avait la poignée de main et mon mari a dit tout de suite qu’elle l’avait eu », se souvient la mère de Suhana, Bhavna, parlant à News18.com « Nous avons une académie de 40 étudiants qui s’entraînent ici et elle a ramassé à partir de là. Je crois qu’elle est née avec ce don », a-t-elle ajouté.

Suhana admire Sharath Kamal Achanta, une icône du tennis de table indien et a souvent pris des conseils du n ° 32 mondial pour améliorer son jeu. «Il me dit toujours de m’en tenir au processus, gagner et perdre en font tous partie. Il me conseille sur la façon de me préparer, mentalement sur quoi me concentrer, sur la forme physique, il me soutient beaucoup », a déclaré Suhana.

Siddharth Kumar Gopal est le récipiendaire du Pradhan Mantri Rashtriya Bal Shakti Puraskar 2020 dans le domaine des scolastiques. Pour ne citer que quelques réalisations prestigieuses, Siddharth a été classé au premier rang international de l’Olympiade internationale de mathématiques de la SOF (Science Olympiad Foundation). Il a reçu la médaille d’or à l’Olympiade internationale d’astronomie et d’astrophysique et la médaille d’or à l’International Youth Math Challenge.

Il a remporté le tableau d’honneur de distinction pour être dans le top 1% mondial de l’American Mathematics Competition. Il a été récompensé par le John Hopkins Center for Talented Youth. Il a été un réalisateur constant et a remporté des classements internationaux dans diverses olympiades dans des matières telles que les sciences, les mathématiques, l’anglais, le GK et les cyber-olympiades, depuis la classe 1. Il est également un passionné de quiz et un débatteur et a remporté plusieurs prix en quiz et en public. Parlant. Véritable génie et universitaire polyvalent, pour Siddharth le ciel est la limite et sa concentration et sa discipline sont une source d’inspiration pour tous les enfants qui veulent réussir.

«Il a commencé à assister aux Olympiades à partir du 1er standard lui-même. Nous avons réalisé qu’il terminait ses parties de cours assez rapidement et qu’il réussissait également bien en mathématiques et en sciences », a déclaré la mère de Siddharth, Vandana, ajoutant:« À KG, il avait mémorisé un discours, et il ne savait pas lire les lettres à l’époque, mais quand même il a su mémoriser et il est assez compétitif avec lui-même », a-t-elle ajouté.

Les parents de Siddharth – le Dr Kumal Gopal et Vanadana Rajendran – ont également excellé dans les universitaires et il n’est pas surprenant que leur fils ait obtenu des distinctions dans le domaine à un si jeune âge. Seulement 13, l’intérêt de la zone actuelle de Siddharth est la finance, mais comme son Vandana le souligne, cela est appelé à changer. Cependant, pour Vanadana, elle veut que son fils soit en bonne santé et que quiconque il rencontre ait une influence positive.