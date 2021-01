Le changement climatique a affecté la disponibilité des ressources naturelles en eau dans la région froide et sèche du Ladakh. Les agriculteurs du Ladakh ont été confrontés à une grave pénurie d’eau en raison de chutes de neige intempestives et d’une rivière gelée pendant les hivers. La baisse des chutes de neige au cours des 35 dernières années a entraîné le recul des glaciers dans la région, ce qui a encore aggravé la pénurie d’eau dans les villages. Cependant, un ingénieur et éducateur, Sonam Wangchuk a utilisé ses compétences et sa détermination pour lutter contre cette crise et a fini par redonner vie aux sources d’eau de la région.

Avec son Projet Ice Stupa, Sonam Wangchuk et son équipe ont réussi à créer des glaciers artificiels en collectant de l’eau en hiver, ce qui a aidé les agriculteurs locaux à irriguer au printemps. Les glaciers artificiels sont un moyen unique de conservation de l’eau au Ladakh. La formation de glace horizontale se forme à des endroits de très haute altitude, à plus de 4 000 mètres du niveau de la mer. Ils ont besoin d’un entretien constant et d’une vallée orientée au nord pour protéger la glace du soleil printanier. Ces sources gelées retiennent l’eau qui continue de couler et de se gaspiller dans les ruisseaux et dans les rivières tout au long de l’hiver.

Le Dr Wangchuk a également conçu un nouveau modèle qui n’est pas affecté par des facteurs tels que l’altitude et la lumière du soleil. Dans le nouveau modèle, le glacier artificiel est fabriqué en gelant l’eau du ruisseau verticalement sous la forme d’énormes tours de glace ou de cônes de 30 à 50 mètres de hauteur. Ces structures ressemblent aux structures de boue sacrée locales appelées Stupa ou Chorten. Selon le projet Ice Stupa, ces montagnes de glace peuvent être construites juste à côté du village lui-même, où l’eau est rare. Le nouveau modèle de glacier artificiel exigeait un effort et un investissement minimes, selon l’équipe du projet Ice Stupa. Le seul investissement requis est celui de la pose d’une canalisation souterraine d’un point plus élevé du ruisseau à la périphérie du village.

L’idée du nouveau modèle de conservation de l’eau créé par le Dr Wangchuk et son équipe est de conserver la tour de glace pour qu’elle dure jusqu’à l’été. Avec l’augmentation de la température, le ruisseau gelé fondra et fournira de l’eau aux champs jusqu’à ce que les véritables eaux de fonte glaciaire commencent à couler en juin. Ce modèle reçoit également moins de rayons solaires par rapport au volume d’eau stocké car les cônes de glace s’étendent verticalement vers le haut vers le soleil. De cette façon, l’eau restera gelée pendant longtemps et mettra beaucoup plus de temps à fondre par rapport à un glacier artificiel du même volume formé horizontalement sur une surface plane.

Le Dr Wangchuk a remporté de nombreuses distinctions pour son innovation et son modèle durable qui a résolu le problème de la pénurie d’eau au Ladakh, du Global Award for Sustainable Architecture au très convoité Ramon Magsaysay Award.

