Rencontrez son fils Nick et sa fille Sophie – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Gène Simmons, 73 ans, est plus qu’une rock star célèbre. Gene est l’heureux père de deux enfants, fils pseudo33 ans et sa fille Sophie, 30 ans, qui vient de se fiancer. La Embrasser le chanteur partage ses enfants avec sa femme, l’actrice canadienne Shannon Tweed, 65 ans. Gene et Shannon ont commencé à se fréquenter en 1983, mais ils ne se sont mariés que près de 30 ans plus tard. Nick et Sophie étaient tous deux présents pour le somptueux mariage de leurs parents à Beverly Hills en 2011.

Les enfants de Gene ont connu le succès dans leurs carrières respectives et ont rendu leur père si fier. Nick est écrivain et Sophie est auteur-compositeur-interprète. Voici tout ce que vous devez savoir sur les enfants de Gene.

Nick Simmons

Nick Simmons est né le 22 janvier 1989, six ans après que ses parents ont commencé à sortir ensemble. Il a grandi en Californie et est apparu dans leur émission de téléréalité familiale Bijoux de la famille Gene Simmons, de 2006 à 2012. Nick a fréquenté le Pitzer College de Claremont, en Californie, et a obtenu en 2011 un diplôme en littérature anglaise. Après l’université, Nick a commencé sa carrière en tant qu’écrivain et a trouvé le succès dans l’écriture de bandes dessinées. Il a créé sa propre bande dessinée en trois numéros, Incarner, et un aperçu de la bande dessinée a été présenté au San Diego Comic-Con 2009. La bande dessinée de Nick a été publiée par Radical Comics en août.

Mais en février 2010, Nick est accusé de plagiat pour créer sa bande dessinée. Selon Comic Book Resources, Nick aurait volé des dessins de personnages, des segments d’intrigue, des dialogues et plus encore d’autres mangas japonais, y compris la populaire série de bandes dessinées. Eau de Javel. Nick a finalement abordé la controverse dans une déclaration en disant: «Comme la plupart des artistes, je suis inspiré par le travail que j’admire. Il y a certaines similitudes entre certains de mes travaux et le travail des autres. C’était simplement un hommage aux artistes que je respecte, et je tiens vraiment à m’excuser auprès de tous les fans de manga ou de mes collègues artistes de manga qui pensent que je suis allé trop loin. Mes inspirations reflètent le fait que certaines images fondamentales sont communes à tous les mangas. Production et distribution sur la bande dessinée de Nick a été interrompu en raison des accusations.

Nick a récemment travaillé comme écrivain pour Le Huffington Post. Il se produit également en tant que musicien ici et là et a récemment joué avec le groupe de rock australien Loup-mère. Nick a fait un travail de voix off sur Poulet Robot. Il n’est pas marié.

Sophie Simon

Sophie Simon est née le 7 juillet 1992. Comme son frère, Sophie est apparue dans l’émission de téléréalité A&E de la famille Simmons de 2006 à 2012. Sophie a suivi les traces de Nick et a fréquenté le Pitzer College en Californie, où elle a joué au volleyball et étudié l’ingénierie informatique et les études religieuses. Sophie est tombée amoureuse du chant dès son plus jeune âge grâce à son père. Elle a dit Personnes en 2018, “J’ai toujours écrit des chansons toute ma vie, mais ce n’était pas quelque chose que j’envisageais de faire comme carrière simplement parce que c’était ce que faisait ma famille, et je ne voulais pas être comparé. Je voulais être ma propre personne. Mais tu ne peux pas aider ce que tu es passionné [about].”

Sophie a auditionné pour la saison 2 de Le facteur X (aux États-Unis) et a atteint le tour Bootcamp. Son premier single, « Kiss Me », est sorti en 2015. Après avoir collaboré avec le duo de DJ Griffe Jaune, Sophie a sorti deux autres chansons solo en 2018, dont le single “Black Mirror” qui a été inspiré par l’émission télévisée. “Black Mirror” est la chanson la plus réussie de Sophie à ce jour. Elle a sorti de nombreux singles au cours des dernières années, dont sa nouvelle chanson avec Alan Walker.

En juin 2022, Sophie s’est fiancée à son petit ami James Henderson lors d’un voyage en famille à Zurich, en Suisse. La chanteuse “Lovesick” a partagé une photo en noir et blanc de sa bague de fiançailles sur son Instagram, avec son fiancé lui tenant la main. “C’est le moment”, a-t-elle écrit en légende.

La famille de Sophie était absolument ravie qu’elle se soit fiancée. Sa mère Shannon Tweed a posté une photo de Sophie et de son fiancé à la fin de la “bonne journée”, Sophie et James ayant l’air fatigués. Sophie avait également sa bague exposée sur la photo. pseudo a également félicité sa sœur et a posté la photo sur son histoire Instagram, avec la légende “oh hé regarde ça”, ainsi qu’une vidéo de lui portant un toast à la paire nouvellement fiancée.

Mais Gene a admis qu’il avait des sentiments mitigés à propos du mariage de sa fille. “Je ne suis pas prêt”, a déclaré le célèbre musicien dans une récente interview avec Page 6. « Une seconde, elle n’est qu’une paire de joues avec de petites jambes qui se promènent. La seconde suivante, c’est une femme adulte, je ne suis pas prêt. Mais ça se passe. Elle va se marier et c’est un gars formidable », a ajouté Gene.

Gene a confirmé que le mariage de Sophie aura lieu en février 2023. “Elle va faire de lui un homme honnête”, a également déclaré le hitmaker de “Love Gun”. « Et il ne sait pas ce qui l’attend parce que Sophie porte le pantalon là-bas. Il le découvrira.