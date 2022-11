Rencontrez son fiancé Steven Rodriguez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Linda Cardellini est une actrice célèbre connue pour ses rôles dans Netflix Mort pour moi , Scooby-Doo (2002), Freaks and Geekset plus.

Elle est fiancée à Steven Rodriguez.

La beauté sortait autrefois avec son co-vedette Jason Segel.

Linda a joué dans la série Netflix Mort pour moi aux côtés de Christina Applegate de 2019 jusqu’à la dernière saison de l’émission en novembre 2022.

Linda Cardellini47 ans, a endossé certains des rôles les plus emblématiques d’Hollywood, dont Velma Dinkley dans le film de 2002 Scooby Doo. Sur le petit écran, elle a joué dans la série télévisée à succès Freaks and Geeks de 1999 à 2000, et plus récemment dans la série de Netflix Mort pour moi. La femme de 47 ans garde une grande partie de sa vie hors de la vue du public, mais elle a été fiancée à Steven Rodriguez depuis 2013. Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur lui, leur relation et sa précédente relation avec Jason Segel42.

Qui est Steven Rodriguez ?

Steven est le partenaire de longue date de Linda, qu’elle aime depuis leur enfance. Steven a précédemment travaillé comme acteur, mais est ensuite devenu un maquilleur de célébrités, par Quotidien d’Oprah. La Des hommes fous L’actrice a rencontré son homme principal alors qu’elle n’avait que 10 ans et il avait 11 ans. Et en 2013, Linda s’est ouverte à PERSONNES à propos de la première fois qu’elle a posé les yeux sur Steven, “Il avait 11 ans. C’était le petit nouveau de mon école”, a-t-elle déclaré. «Il pouvait faire des tours de vélo incroyables et j’étais impressionné. Pas peur de le dire.

Bien qu’ils se connaissent depuis qu’ils sont enfants, le couple ne s’est reconnecté romantiquement qu’en 2010. que nous aurions dû faire cela depuis le début… Il n’a pas fallu longtemps pour comprendre que nous étions des amis incroyables et que nous pourrions probablement être d’excellents partenaires.

Depuis combien de temps sont-ils fiancés ?

Après s’être réunis en 2010, ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce que Linda et son copain soient joyeusement fiancés. En 2013, la maquilleuse a officiellement posé la question, environ un an après avoir accueilli leur fille, Lilah-Rose Rodriguez10. “J’ai été surpris que cela se produise à ce moment-là,” La Malédiction de La Llorona l’actrice a dit sur La vue à l’époque. «Nous étions en fait avec certaines des personnes que j’aime le plus: ma sœur, mes cousins ​​et l’un de mes meilleurs amis Maura [Tierney] . . . et nous étions assis, et il a commencé à s’étouffer puis s’est mis à genoux. C’était très beau.”

Alors qu’elle attendait son paquet de joie, Linda a parlé à Accéder à Hollywood sur sa grossesse. “Les nausées matinales ont été terribles les quatre premiers mois”, a déclaré la fière maman. “C’était horrible. J’étais une sorte de monstre ! … Maintenant, je me sens bien, et c’est incroyable et je peux sentir des coups de pied et c’est une expérience totalement incroyable. C’est un peu comme Extraterrestre dans la science-fiction et puis aussi c’est un miracle fou.

Quand Linda est-elle sortie avec Jason Segel ?

Avant de se fiancer à Steven, cependant, Linda est sortie avec son ancien Freaks and Geeks costar Jason Segel de 2001 à 2007, par Qui est sorti avec qui. Les deux étaient de bons amis pendant l’émission, qui a été filmée de 1999 à 2000, mais s’est ensuite reconnectée et datée. La Comment j’ai rencontré votre mère étoile révélée à Le New York Times qu’une rupture a même inspiré la scène de rupture hilarante de la comédie de 2008 Oublier Sarah Marshall. Bien qu’il n’ait pas mentionné Linda par son nom, ils ont rompu l’année précédente. “J’essayais de faire l’expérience [the breakup] viscéralement, en tant que personne », a-t-il déclaré au point de vente. “Mais tout ce que je pouvais penser était:” C’est hilarant. Je ne peux pas attendre qu’elle parte pour pouvoir l’écrire.

Aussi, en 2008, Jason a dit Le Los Angeles Times que le film n’était pas nécessairement inspiré par quelqu’un en particulier. “Je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent”, a-t-il déclaré. “J’étais encore très enfant [then], et c’était plus une fusion de beaucoup de relations et de ruptures différentes que j’ai eues. Les gens sont obligés de parler, mais elle était une super petite amie. Linda et Jason sont apparus ensemble sur de nombreux tapis rouges au cours de leur relation, mais ont finalement arrêté en 2007.