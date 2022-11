Rencontrez son épouse, ainsi que sa première femme – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Tim Allen était marié à sa première femme Laura Deibel depuis près de 20 ans

était marié à sa première femme depuis près de 20 ans L’humoriste a épousé sa deuxième femme Jane Hajduk en 2006

en 2006 Lui et Laura partagent leur fille Catherinealors qu’il partage sa fille Elisabeth avec Jeanne

Tim Allen s’est inscrit pour porter à nouveau son costume de Père Noël de la trilogie bien-aimée de Le Père Noël films… mais cette fois c’est un retour au petit écran pour le vétéran de la sitcom. La série Disney+ Les Pères Noël, qui arrive sur le service de streaming mi-novembre 2022, voit l’acteur reprendre son rôle de Scott Calvin alias le Père Noël. Les deux enfants de Scott et sa femme, interprétée par Elisabeth Mitchelll’actrice des deux dernières suites de films.

Si cela est une indication, les fans semblent approuver la chimie de Tim avec ses épouses de télévision (voir : Patricia Richardson de Amélioration de l’habitat et Nancy Travis de Dernier homme debout). Cependant, la vraie chimie semble être à la maison pour Tim, car il est marié à cette deuxième femme depuis 15 ans, et avant cela, il a été marié pendant près de 20 ans à sa chérie d’université ! Continuez à lire pour en savoir plus sur les femmes qui ont volé le cœur de Tim, ci-dessous.

Laura Deibel

En 1984, Tim a épousé sa petite amie d’université, . Laura était un rocher pour Tim alors qu’il se débattait dans le secteur de la comédie stand-up pendant leur séjour à la Western Michigan University. Son ami de longue date Georges Kutlenios dit Laura, qui était une vendeusenager dans une entreprise de paysage d’intérieur à l’époque, s’assurait de se présenter à son spectacle d’humour et elle “s’asseyait toujours au fond de la pièce et faisait toujours un gros câlin et un baiser à Tim quand il sortait”, selon Personnes.

George a également déclaré que Laura avait eu un “ajustement difficile” lorsque Tim a réussi avec Seul à la maison, Toy Story et Le Père Noël. Elle s’occupait de leur fille, Catherine, né en 1989, tandis que Tim poursuivait ses objectifs hollywoodiens. “Elle l’a soutenu [emotionally] toutes ces années, puis il est devenu célèbre et elle était sur le siège arrière », a déclaré George au point de vente.

Cependant, les deux sont restés unis jusqu’en 1999, date à laquelle ils se sont officiellement séparés et ont finalisé leur divorce quatre ans plus tard. La rupture a été une surprise pour beaucoup, mais pour Tim, l’écriture était sur le mur, car il a admis qu’il n’avait d’yeux que pour Tinseltown au lieu de sa femme et de sa fille, racontant Les nouvelles de Détroit en 1998 qu’il était tellement concentré sur sa carrière à l’époque qu’il “laissa sa famille glisser”, par Personnes.

Jane Hajduk

Après cinq ans de relation, Tim et l’actrice Jane Hajduk, né le 26 octobre 1966, s’est marié le 7 octobre 2006. Le couple a un lien unique, car ils apparaissent souvent dans les mêmes films. Ils ont tous les deux joué dans Joe Quelqu’un en 2001, et Zoom et Le chien hirsute en 2006. Jane a également travaillé comme productrice et assistante réalisatrice, selon elle IMDB.

En mars 2009, Tim et Jane ont accueilli une fille, Elisabeth. La naissance a donné à Tim une seconde chance d’être un meilleur parent. “J’étais tellement parti lors de mon premier mariage, j’aime les moments où je m’engage avec ma plus jeune fille maintenant”, a déclaré Tim. Parade en 2011. “Ce n’est pas mon truc de m’asseoir par terre et de jouer au thé, mais je le ferai parce que c’est un moment qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours.”