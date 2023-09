Rencontrez Sift Kaur Samra : la médaillée d’or record de l’Inde aux Jeux asiatiques 2023

Sift Kaur Samra est devenue la première médaillée d’or individuelle pour l’Inde aux Jeux asiatiques 2023, remportant le premier prix de l’épreuve féminine de carabine 50 m 3 positions après qu’elle, aux côtés d’Ashi Chouksey et Manini Kaushik, ait décroché l’argent dans l’épreuve par équipe.

Kaur a établi un nouveau record du monde en route vers sa médaille d’or individuelle en tirant 469,6 points en finale, battant le précédent record du monde de 467,0 points établi par la Britannique Seonaid McIntosh. Plus tôt, elle s’était qualifiée pour la finale avec un record de qualification asiatique et de qualification pour les Jeux asiatiques.

Qui est Sift Kaur Samra ?

Kaur est née le 9 septembre 2001 au Pendjab et s’entraîne au prestigieux champ de tir Dr. Karni Singh à New Delhi avec Mme Deepali Deshpande, qui est son entraîneur personnel.

Elle avait valu à l’Inde sa sixième place de quota aux Jeux olympiques de Paris, terminant cinquième dans l’épreuve féminine du 50 m à la carabine à trois positions au Championnat du monde ISSF le mois dernier. La joueuse de 21 ans, qui avait remporté l’or plus tôt ce mois-ci dans son épreuve préférée aux Jeux mondiaux universitaires de Chengdu, en Chine, a totalisé 429,1 en finale.

Elle détient également une médaille de bronze dans l’épreuve individuelle à la Coupe du monde ISSF à Bhopal, en 2023, consolidant ainsi son statut de tireuse de haut niveau. Elle a également remporté la médaille d’or de la Coupe du monde junior ISSF à Suhl en 2022 et a ajouté deux médailles d’argent à sa collection dans l’épreuve par équipes mixtes. Au ISSF World Changwon, 2022, elle a remporté une médaille de bronze dans l’épreuve par équipe.

Kaur a été initié au tir il y a à peine sept ans dans un stand de tir à Faridkot. Son père, un homme d’affaires, a soutenu et même installé un stand de tir de 50 mètres à l’intérieur de leur maison, avec des cibles en papier.

Kaur a décidé de ce qu’elle veut faire maintenant qu’elle se trouve à la croisée des chemins et doit décider si elle doit continuer à tirer ou se concentrer sur un travail en médecine. Le tournage est devenu sa priorité absolue et elle prévoit de continuer à le faire jusqu’en 2024.

Elle est soutenue par le programme TOPS (Target Olympic Podium Scheme) du gouvernement indien pour les JO de Paris 2024.