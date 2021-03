Le Moyen-âge a son propre ensemble de défis et de priorités. Alors que l’affaiblissement de la santé commence à montrer des signes pour la plupart, l’accent est souvent mis sur les plans de retraite et d’investissement. Mais Shyamala Goli, 47 ans, de Telangana est là pour démystifier toutes ces notions sur l’âge moyen alors qu’elle a nagé à travers le tronçon de 30 km du détroit de Palk (Ram Setu) dans le temps chronométré de 13 heures et 47 minutes. Avec cela, Shyamala est devenue la deuxième femme indienne à traverser le détroit de Palk, battant le record de Bula Choudhury.

Dans une conversation avec News18, Shyamala a déclaré qu’elle avait prévu de nager le tronçon l’année dernière, mais qu’elle avait dû mettre son plan en attente en raison de la propagation du coronavirus et du verrouillage ultérieur qui a conduit à l’annulation de ses autorisations juste un jour avant son expédition. Cette année, elle a de nouveau travaillé dur pour obtenir des autorisations pour lesquelles son entraîneur et officier supérieur de l’IPS Rajiv Trivedi ont aidé. Une fois que toutes ses autorisations ont été sanctionnées, elle a décidé de nommer son expédition comme «Natation de l’amitié INDE-SRI LANKA». Elle a commencé son expédition de 30 km de Thalaimannar, Sri Lanka à Dhanushkodi, Inde.

Mais l’intérêt de Shyamala pour la natation ne lui est pas venu naturellement. En fait, dit-elle, elle était aqua-phobique jusqu’en 2016. Directrice créative de profession, Shyamala possédait également une entreprise d’animation il y a quelque temps qu’elle a dû fermer en raison de pertes. Les pertes ont conduit au stress et à la dépression et pour faire face à la situation, Shyamala a décidé d’apprendre à nager. Son voyage a commencé à partir d’une piscine de camp d’été. Shyamala pense que les activités physiques sont excellentes pour soulager le stress. «Je me souviens encore à quel point j’étais nerveux lorsque j’ai commencé à nager pour la première fois. Mais maintenant, je suis follement amoureuse de l’eau », dit Shyamala.

C’est un article sur la Manche qui a déclenché l’étincelle de faire quelque chose de décalé et elle a partagé son envie de nager avec ses amis. Mais elle n’a été critiquée que lorsque les gens de son entourage ont dit qu’elle ne devrait pas penser aux eaux internationales à cet âge et qu’elle devrait rester limitée aux compétitions au niveau des États uniquement. Ces mots l’ont blessée et elle a pris cela comme un défi et a décidé de conquérir le détroit de Palk.

C’est le courage et la détermination associés aux efforts de son entraîneur Rajiv Trivedi qui l’ont rendue suffisamment capable pour réaliser l’exploit. Trivedi lui-même a traversé le détroit de Palk, la Manche et Gibraltar. Il a entraîné Shyamala pour les eaux libres. Elle a commencé sa formation dans de petites piscines autour de Telangana, où son ancien entraîneur Ayush Yadav, l’entraîneur-chef de l’autorité sportive de Telangana, l’a formée pour des événements de piscine, après quoi elle a représenté l’Inde à la FINA, le championnat du monde des maîtres organisé en Corée du Sud.

Shyamala n’avait que quatre ans d’expérience dans la natation avec un régime de base fait maison et un coaching très basique contrairement à de nombreux champions de natation. Elle a travaillé sur son rêve avec toute sa puissance et sa détermination, ne prêtant pas attention à ce que les gens autour d’elle avaient aujourd’hui. Shyamala estime: «L’âge n’est qu’un nombre qui augmente chaque année comme les changements de date sur un calendrier. Nous avons besoin d’un objectif, d’un dévouement et d’une concentration pour prospérer ». Elle a également déclaré que «les femmes ont de nombreuses responsabilités en jonglant entre la famille et le travail, mais elle doit en sacrifier certaines pour atteindre ses objectifs».