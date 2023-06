Rencontrez ses trois enfants adultes avec Aisha Atkins – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Ja Rule est un rappeur surtout connu pour ses chansons à succès « Holla Holla », « Mesmerize » et bien d’autres.

Le musicien a deux fils et une fille.

Lui et sa femme, Aisha Atkins, sont mariés depuis 2001.

Ja Rule doit se produire aux BET Awards 2023 le 25 juin.

De « Holla Holla » à « Always on Time » et plus encore, ce n’est un secret pour personne que Règle Ja, 47 ans, a dominé l’industrie du rap au cours de sa carrière. Plus récemment, le 14 juin 2023, l’artiste du disque s’est rendu sur Instagram pour révéler qu’il rejoignait officiellement la famille Funko et qu’il faisait faire de lui une figurine de collection. « Devinez qui rejoint la famille Funko… #ICONN #Vibes #Rosevine #Redrose », a-t-il sous-titré l’annonce à l’époque.

En plus de son travail de rappeur et d’homme d’affaires, Ja Rule est également un fier père de trois enfants adultes. L’homme de 47 ans a accueilli sa fierté et ses joies avec sa femme, Aïcha Atkins, qu’il a épousée en 2001. Plus récemment, le 14 avril 2023, le fier mari s’est rendu sur Instagram pour souhaiter à sa principale dame un joyeux 22e anniversaire. « Joyeux anniversaire bébé !!! 22 ans de profondeur et toujours aussi fort mon meilleur ami mon copain t’aime bébé !!! Faisons notre grand ce soir lol… », a-t-il légendé le carrousel de photos avec Aisha. Avant la performance de Ja Rule aux BET Awards 2023 le 25 juin, voici tout ce que vous devez savoir sur ses enfants !

Britney

Ja Rule et sa femme ont accueilli leur première et unique fille, Brittney Asja Atkins, en septembre 1995, environ six ans avant leur mariage. Brittney a suivi les traces de son père et a poursuivi une carrière dans le divertissement, cependant, elle n’est pas musicienne. La jeune femme de 27 ans est scénariste, selon sa biographie Instagram, et actrice selon sa page officielle IMDb. La beauté brune semble être très proche de sa famille, car elle présente souvent des photos avec eux sur ses réseaux sociaux.

Plus récemment, sa mère s’est rendue sur Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille en septembre 2022. « Je souhaite à ma première née et fille unique un très joyeux anniversaire ! Je t’aime de tout mon cœur et je suis tellement fière de la jeune femme que tu es devenue ! », a écrit Aisha en légende. « Continuez à nous rendre fiers et continuez à briller comme la star que vous êtes. J’espère que vous avez un anniversaire incroyable!” Brittney est apparemment également proche de sa pop et s’est rendue sur Instagram le 28 février pour souhaiter un joyeux anniversaire à Ja Rule. « Joyeux joyeux anniversaire papa, aujourd’hui nous célébrons la lumière et l’amour que tu es et que tu donnes, tu es un 1 sur un million ; à bien des égards (plus l’année bissextile bébé) lol je t’aime tellement, voici encore de nombreuses années et célébrons !!!! @jarule », s’est-elle exclamée en légende du carrousel de photos avec son père.

Jeffrey

Quelques années après que le couple eut accueilli leur petite fille, ils agrandirent leur famille et accueillirent leur fils, Jeffrey Atkins Jr., en l’an 2000. Le jeune homme de 22 ans est un musicien comme son père et utilise le nom de scène SINNERSDEDX, selon sa biographie Instagram. De nombreux abonnés de sa mère ont noté à quel point il ressemblait à son célèbre père dans sa photo côte à côte du 10 décembre 2022. « #mytwins », la fière maman a légendé le message, ainsi que des émojis de cœur. « Si le copier-coller était une personne », a plaisanté un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté: « Je dis cela depuis des années, comme s’il venait de se créer lui-même, smh. »

Jordan

Enfin, la famille a accueilli leur plus jeune fils, Jordan Atkin, en 2005, notamment une décennie après la naissance de Brittney. Bien que le cheminement de carrière choisi par Jordan ne soit pas clair, il est évident qu’il aime faire des vidéos TikTok avec ses amis. Plus récemment, le 6 avril 2023, Aisha s’est rendue sur Instagram pour célébrer le 20e anniversaire de son petit homme. « Joyeux anniversaire à mon plus jeune fils @mxv_jordy187 Je n’arrive pas à croire que tu as 20 ans aujourd’hui. Je suis tellement fière du jeune homme que tu es devenu », a-t-elle légendé les photos de lui. « Bien que tu sois considéré comme un adulte, tu seras toujours mon petit garçon et je t’aime de tout mon cœur ! J’espère que vous vous amuserez ce week-end.

Ce que Ja Rule a dit sur la parentalité

Lors d’un entretien en avril 2023 avec Hebdomadaire américain, le père de trois enfants a parlé d’une leçon qu’il a apprise et qui a fait de lui un meilleur père. « Vous pensez que c’est la stabilité financière et ces choses que les enfants apprécient vraiment, mais ils apprécient vraiment votre temps plus que tout », a-t-il expliqué au point de vente. « Une fois que vous aurez saisi ce concept, vous serez mieux dans la paternité. » Plus tard, il a noté que le « plus grand défi » d’élever des enfants est la rapidité avec laquelle ils deviennent adultes. « Quel n’est pas le défi ? Ils grandissent si vite, mec », a-t-il déclaré.

