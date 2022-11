Rencontrez ses deux demi-sœurs et son demi-frère – Hollywood Life

Voir la galerie





Selena Gomez nouveau documentaire Selena Gomez : mon esprit et moi se concentre sur ses luttes avec sa santé, à la fois mentale et physique, pendant six ans

nouveau documentaire Selena Gomez : mon esprit et moi se concentre sur ses luttes avec sa santé, à la fois mentale et physique, pendant six ans Le regard cinématographique sur la pop star donne également un aperçu de ses liens familiaux, car ses parents ont divorcé quand elle avait 5 ans et ont maintenant des familles séparées.

Les deux familles ont béni Selena avec deux demi-sœurs et un demi-frère

Selena Gomez a versé son cœur et son âme dans son prochain documentaire intitulé Selena Gomez : Mon esprit et moi, qui relate six années de la vie des pop stars, y compris ses problèmes de santé, à la fois mentale et physique. Le résultat est un regard très personnel sur la chanteuse/actrice, quelque chose qu’elle a dit vouloir capturer dès le début avec l’aide de son réalisateur, Alek Keshishian.

“Donc, mon manager est la sœur d’Alek, mais quoi qu’il en soit, c’était un moment que j’ai passé à Hawaï que je n’oublierai jamais”, a commencé Selena lorsqu’on lui a demandé comment elle savait qu’Alek avait raison pour le film, par Vautour. “J’ai regardé le film d’Alek avec Madonna (“Truth or Dare”), et j’ai été complètement époustouflé.”

La production très attendue étant une affaire de famille (le manager d’ala Selena), cela semble être le moment idéal pour examiner de plus près les frères et sœurs de l’interprète de “Hands to Myself” ! Continuez à lire pour tout savoir sur les deux demi-sœurs de Selena et son demi-frère, ci-dessous!

Gracie

Gracie est la fille cadette de la mère de Selena Mandy Teefeyet son beau-père Brian Teefey. Selena jouait dans Les sorciers de Waverley Place à l’âge de 21 ans lorsque Mandy et Brian ont accueilli Gracie en 2013.

À l’époque, Selena était ravie de devenir une grande sœur. “Elle est adorable”, a-t-elle dit E ! Nouvelles peu de temps après la naissance de Gracie. «Je suis obsédé par elle et devenir une grande sœur. Je sais que j’ai eu la responsabilité d’être un modèle pour les filles, mais quand tu as ta propre petite sœur, tu penses un peu, Ok, c’est légitime.”

Tout au long de la vie de Gracie, Selena a insisté sur le fait que son jeune frère apprendrait à garder la tête haute et à inspirer les autres à faire de même. “Je ferai savoir à jamais à ma sœur qu’elle est forte, audacieuse et belle. Elle sera élevée pour savoir que sa voix compte. Elle va comprendre l’importance d’être un leader et d’inspirer les autres par sa vérité », a écrit le hitmaker « Love You Like a Love Song » en 2017 sur une vidéo Instagram avec Gracie à ses côtés.

Deux ans plus tard, Selena a offert à Gracie le tapis rouge du Congelé 2 première et a expliqué ce qu’elle avait dit au jeune avant leur arrivée à l’événement. “Si vous devenez nerveux, si vous êtes submergé, tirez simplement ma main et je vous emmènerai immédiatement”, a rappelé Selena à Bbc Un. “Je lui ai dit:” C’est mon tapis rouge préféré que j’ai jamais fait. Parce qu’elle n’a jamais rien fait de tout cela et nous ne l’avons pas forcée à le faire. Tout ce que nous faisons… pour la protéger, mais ma sœur est devenue très dramatique maintenant. Elle est tout au sujet des robes et des paillettes.

tory

Après la séparation des parents de Selena, son père Rick Gomez également remarié, et avec sa seconde épouse Saraqui apparaît également occasionnellement sur les plateformes de médias sociaux de Selena, il a accueilli la deuxième demi-sœur de Selena Victoriaqui passe par Tory.

Tory a eu la chance de voir sa grande sœur se produire en live ! Au cours d’une de ses tournées de concerts, Tory portait un t-shirt sur lequel on pouvait lire “C’est ma poule mouillée !” dans le dos, selon Mode de vie.

Marc

Alors que Gracie et Tory sont les seuls frères et sœurs biologiques de Selena, le Spring Breakers l’actrice aurait également un demi-frère nommé Marc. Le jeune garçon serait le fils de la femme de Rick, Sara. Il est souvent photographié sur Instagram de Rick, comme on le voit ci-dessus.