Rencontrez ses 7 enfants, dont sa fille Lori – Hollywood Life

Crédit d’image : Philippe Farjon/AP/Shutterstock

Steve Harvey est l’hôte bien-aimé de “Family Feud”.

Il a été marié deux fois et a sept enfants.

Ses enfants sont impliqués dans de nombreuses entreprises et aspects différents de l’industrie du divertissement.

Steve Harvey, 64 ans, n’a pas seulement une énorme carrière, il a aussi une grande famille ! L’animateur de talk-show est un fier père de sept enfants, qui sont tous devenus de beaux adultes qui ont réussi. Sur les sept enfants, quatre sont les enfants biologiques de Steve issus de ses précédents mariages avec Marcia Harvey et Marie Shackelford. Steve a ensuite épousé sa femme actuelle Marjorie Harvey, et il a adopté ses trois enfants. Et à partir de ce moment, Steve était officiellement papa de 7 enfants ! Ci-dessous, retrouvez tout ce que vous devez savoir sur les enfants de Steve.

Brandi Harvey

Les enfants les plus âgés de Steve sont ses filles jumelles avec Marcia, nommées Brandi et Karli. Les filles sont nées en 1982, et les femmes maintenant âgées de 40 ans sont devenues des femmes si étonnantes. Brandi a beaucoup fait dans sa carrière, mais sa réalisation la plus impressionnante serait de fonder Au-delà d’elle, un site Web de remise en forme, de santé et de mode de vie spécialement conçu pour les femmes. Elle liste Beyond Her en haut de sa biographie Instagram. Brandi est également responsable du changement et directrice exécutive de la Steve & Marjorie Foundation, une organisation philanthropique créée par Steve qui fournit des services de proximité pour les jeunes. De plus, Brandi a son propre podcast et un livre qu’elle a publié en octobre 2019.

Karlie Harvey

La sœur jumelle de Brandi, Karli, a également une carrière réussie. Karli est très impliquée dans la Fondation Steve & Marjorie, où elle fait de la prise de parole en public et du mentorat. Elle et Brandi partagent également des histoires personnelles et donnent des conseils dans des vidéos Instagram qu’ils appellent “Twin Talk”. Karli s’est marié avec Ben Raymond en septembre 2015, et ensemble ils ont un fils de 5 ans, Ben “BJ” Raymond II.

Broderick Harvey Jr.

Broderick Harvey Jr., 31 ans, est le troisième enfant de Steve issu de son mariage avec Marcia. Broderick a sa propre ligne de mode appelée Besoin d’argent pas d’amis et son propre studio de photographie appelé B. Harvey Photographie Inc. Il est également impliqué dans la fondation de sa famille. Il organise également une playlist appelée HarvHouse, comme indiqué sur son Instagram. En 2019, Broderick est apparu en tant qu’invité dans le dernier épisode du talk-show de jour de son père, Steve, et a parlé de la relation du couple. Broderick a déclaré que Steve “n’était pas à plein temps dans ma vie avant l’âge de 16 ans”, date à laquelle il a déménagé à Atlanta pour vivre à plein temps avec son père. “A 16 ans, je savais que c’était ce dont j’avais besoin en tant qu’homme”, a déclaré Broderick dans l’épisode.

Wynton Harvey

Le seul enfant de Steve issu de son mariage avec Mary, qui a duré de 1996 à 2005, est le fils Wynton Harvey, 25 ans. Wynton est passionné d’art depuis qu’il est jeune et partage souvent son travail sur ses pages de médias sociaux. Il a sa propre page IG de photographie et de créations artistiques, tandis que son compte régulier compte plus de 63 000 abonnés. Wynton a également un profil sur Rarible.com, où les artistes et créateurs numériques publient et vendent leur travail personnalisé.

Morgan Harvey

Morgan Harvey, 34 ans, est le beau-fils le plus âgé de Steve. Sa mère est Marjorie, mais l’identité de son père biologique n’a jamais été révélée publiquement. Elle, ainsi que ses deux frères et sœurs, ont été adoptés par Steve après son mariage avec Marjorie en 2007. Morgan est un chef pâtissier prestigieux, diplômé de la Institut culinaire d’Amérique titulaire d’un diplôme en Boulangerie-Pâtisserie. Elle a lancé sa propre marque culinaire, I Need Sum Mo, et partage des recettes de plats et de cocktails sur le site Web. Morgan est marié à DJ Kareem Hawthorneavec qui elle partage deux filles : Elle7 et Marly, 2, qu’elle partage occasionnellement sur son Instagram.

Jason Harvey

31 ans Jason Harvey fait partie du trio des beaux-enfants de Steve. Jason est le fondateur de Yevra, une entreprise de chaussures de luxe pour femmes. Il compte plus de 37 000 abonnés sur sa page IG. Ses proches comprennent sa femme Amanda Harvey, et leurs quatre enfants, Esdras, Noé, Roseet Joey.

Lori Harvey

Le dernier mais non le moindre est le plus jeune enfant adopté de Steve, sa fille Lori Harvey, 25 ans. Les fans connaissent probablement Lori, qui est de loin la plus célèbre des sept enfants de Steve. C’est un mannequin qui est apparu sur un certain nombre de couvertures de magazines, y compris Vogue. Mais Lori vraiment devenue célèbre grâce à sa relation passée avec l’acteur Michael B.Jordanie35. Le couple a commencé à sortir ensemble vers novembre 2020, et ils ont rendu public la romance en janvier 2021. Lori a même jailli sur le Panthère noire acteur sur Le vrai en septembre 2021, en disant: «Nous nous équilibrons vraiment. Je crois vraiment en la déclaration quand ils disent, “quand vous savez que vous savez.” Et je pense que cela s’applique vraiment à notre situation et nous passons juste un très bon moment ensemble. Malheureusement, ils se sont séparés en juin 2022. “Michael et Lori ont tous les deux le cœur brisé”, a déclaré un initié GENS à l’époque. “Ils s’aiment toujours. Ils ont passé de bons moments ensemble et ont fait ressortir le meilleur l’un de l’autre.

Depuis la rupture, Lori vit sa meilleure vie et elle a été vue à plusieurs reprises. Selon certaines rumeurs, elle serait également impliquée dans Damson Idris, et a été vu dîner avec lui aussi récemment que le 19 décembre.

