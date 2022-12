Rencontrez ses 4 enfants géniaux – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Greg Allen/Invision/AP/Shutterstock

Michael J. Fox est un acteur connu pour son rôle de Marty McFly dans le classique de 1985 Retour vers le futur.

Il a quatre enfants.

La star est mariée à Tracy Pollan depuis 1988.

Michael et Tracy ont été aperçus en train d’attraper un match de hockey à New York le 15 décembre.

Michael J. Fox est une légende à Hollywood après avoir dirigé les années 1980 à la télévision et au cinéma. Devenir un nom familier avec son rôle principal dans la sitcom Liens familiauxle Canadien de 61 ans cimenterait son statut d’idole de la matinée avec Retour vers le futur, Teen Wolf, et Victimes de la guerre. Il se réinstallera ensuite dans le petit écran avec une course réussie sur la sitcom Spin City de 1996 à 2000.

L’acteur acclamé par la critique – qui a remporté cinq Emmy Awards, quatre Golden Globes, deux Screen Actors Guild Awards et un Grammy – est également bien connu pour sa bataille de plusieurs années contre la maladie de Parkinson. Neuf ans après avoir reçu un diagnostic de maladie dégénérative à l’âge de 29 ans, Michael a ouvert la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson en 2000.

Heureusement, Michael a eu un partenaire incroyable à ses côtés pendant les bons côtés de sa carrière et les mauvais côtés de son diagnostic. En 1988, il épouse son ancienne Liens familiaux et Lumières vives, grande ville co-vedette, Tracy Pollan, 62 ans. La magnifique actrice est à ses côtés depuis. “Elle me supporte”, a plaisanté Michael à Divertissement ce soir. « Elle ne me lâche pas, ce qui est super. Elle est honnête, affectueuse, gentille, intelligente et elle est juste là à la rigueur. Elle est belle et je l’aime et elle est sexy et magnifique.

Le couple allait accueillir quatre enfants pendant leur mariage ! Continuez à lire pour tout savoir sur la grande et belle progéniture de Michael et Tracy, ci-dessous!

Sam Michel

Premier enfant de Michael et Tracy, fils Sam, est née le 30 mai 1989. « Tracy a eu une très bonne grossesse, et ce fut un bon accouchement. Dieu merci, elle était en bonne santé et Sam était en bonne santé », a rappelé Michael à Personnes dans une interview de 1989. “Nous avons fait toute l’affaire de la musique utérine, où nous avons mis les écouteurs sur le ventre de Tracy et avons tout joué, de Vivaldi aux Allman Brothers”, a-t-il ajouté.

Sam est un mini-moi total de son célèbre père, bien qu’il n’ait pas suivi les traces de Michael à Hollywood. Sur son Instagram, cependant, il adore partager des clichés avec son père. Dans un article récent célébrant l’anniversaire de son père, Sam a écrit : « Joyeux anniversaire Pops ! Dommage que ça me manque cette année mais ravi de célébrer avec vous la semaine prochaine !

Aquinnah Kathleen

Aquinnacomme sa soeur jumelle Schuyler, était le 15 février 1995. Elle est restée à l’écart des projecteurs d’Hollywood, ainsi que des projecteurs du public, en gardant un profil assez bas. Son compte Instagram la fait également jaillir de sa famille aimante. Michael a parlé d’avoir une poignée d’enfants et est fier de ses enfants. “Grandes familles, enfants du milieu”, a-t-il dit PERSONNES en 2018. « Le sens de l’humour. Nos deux familles avaient ça. Tracy a également ajouté: «C’était nous contre le monde. C’est exactement ce que nous avons créé.

Frances Schuyler

Tout comme sa sœur jumelle et son frère aîné, Schuyler garde sa vie privée très privée. On sait peu de choses sur l’autre de 27 ans, mais elle s’est présentée à des événements sur le tapis rouge avec ses célèbres parents de temps en temps. L’acteur a partagé que quelques-uns de ses enfants ont toujours connu leur père atteint de la maladie de Parkinson. « Mon plus jeune [children] ne m’a jamais connu sans la maladie de Parkinson », a-t-il déclaré PERSONNES en octobre 2022. «Sam avait 2 ou 3 ans quand j’ai été diagnostiqué. Donc ils n’ont jamais rien su d’autre. Et il y a une certaine latitude qu’il faut donner à quelqu’un qui a la maladie de Parkinson. Vous pouvez choisir à quel point il est agréable d’être et combien de choses à faire – et combien de savoir ne pas faire. C’est une question d’empathie.

Esmé Annabelle

Le plus jeune enfant de Michael et Tracy, sa fille Esme, est née le 3 novembre 2001. En 2019, Esmé a eu 18 ans et est allée à l’université. “Notre plus jeune va à l’université, donc nous allons être des nids vides, alors… nous allons voyager !” Michael a révélé à Personnes au gala Une drôle de chose s’est produite sur le chemin de la guérison de la maladie de Parkinson.

