Rencontrez ses 3 filles avec Kyle Richards – Hollywood Life

Crédit d’image : Jim Smeal/BEI/Shutterstock

Mauricio Oumanski est un homme d’affaires prospère et une star de télé-réalité, mais son travail de père passe avant tout. L’homme de 53 ans a trois filles — Alexia27, Sophie23, et Portia15 ans — avec sa femme Kyle Richards, 54 ans, dont il s’est récemment séparé après 27 ans de mariage. Mauricio est également le beau-père de la fille aînée de Kyle, Farrah Aldjufrie, 34 ans, issue d’une relation antérieure. Les fans peuvent voir la relation de Mauricio avec ses enfants sur Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills sur Bravo et Acheter Beverly Hills sur Netflix. Ses filles l’ont également soutenu dans la saison 32 de Danser avec les étoilesoù il est en partenariat avec Emma Slater.

Certains des enfants de Mauricio travaillent dans son entreprise immobilière, The Agency, il doit donc concilier être leur patron et leur père. « Travailler avec ma famille et mes enfants a été absolument extraordinaire », a-t-il déclaré. Personnes l’année dernière. « Ils m’apprennent quelque chose chaque jour et j’adore ça. Le fait que je puisse tout faire dans ma vie avec eux, au travail et à la maison, je ne l’échangerais pour rien au monde. C’est un rêve. »

Les trois filles de Mauricio réussissent toutes à part entière, tout comme leur mère et leur père. Voici tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Alexia Simone Oumanski

Alexia Simon Umansky est née le 18 juin 1996, cinq mois après le mariage de ses parents. Alexia est diplômée de l’Emerson College en 2018 et travaille actuellement pour l’entreprise familiale en tant que promoteur immobilier pour l’équipe Umansky. Elle a été présentée sur les deux Acheter Beverly Hills et RHOBH.

Dans l’entretien avec Personnes, Mauricio a expliqué comment il faisait de son mieux pour concilier le rôle de père d’Alexia et celui de son patron. « Lorsque vous travaillez avec votre famille, vous pouvez emporter tout ce stress avec vous », a-t-il déclaré en 2022. « Alexia vit toujours à la maison et la dernière chose que je veux, c’est qu’elle parte, donc je ne veux pas créer du stress à la maison. Laissez le stress au bureau… Je veux avoir un environnement vraiment agréable à la maison.

Alexia a félicité son père Personnes et l’a appelé « le roi du retour à la maison et du simple fait de mettre fin au stress de la journée de travail ».

Sophia Kylie Umansky

Sophia est née le 18 janvier 2000. Elle a fréquenté l’Université George Washington à Washington, DC et a obtenu son diplôme en 2022. Sophia travaille avec ses sœurs aînées dans l’entreprise de Mauricio. Elle apparaît sur Acheter Beverly Hills et RHOBH.

Portia Oumanski

Portia est née le 1er mars 2008. Elle n’était qu’une petite fille lorsque RHOBH créée en 2010. Comme elle est la plus jeune de la famille, Portia admire vraiment ses trois grandes sœurs, en particulier Sophia. Pendant RHOBH saison 11, Portia a eu du mal avec Sophia absente de la maison au milieu de la pandémie de COVID-19. Pour remonter le moral de Portia, Mauricio et Kyle ont organisé une visite surprise de Sophia, venue de la côte Est, juste pour voir sa petite sœur.