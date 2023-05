Rencontrez ses 3 enfants et voyez des photos d’eux – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Pizzello/Invision/AP/Shutterstock

Beyonce et Jay-Z sont deux des plus grands noms de la musique, en tant que l’une des principales popstars et rappeurs de l’industrie, et ils sont mariés depuis 2008.

Le couple a trois enfants : Blue Ivy, 11 ans, et les jumeaux Rumi et Sir, tous deux âgés de 5 ans.

Blue Ivy a rejoint sa mère sur scène lors de sa tournée mondiale « Renaissance », pour danser sur deux chansons.

Beyoncé, 41 ans, est une superstar très talentueuse qui est adorée par sa fidèle légion de fans, connue sous le nom de « Behive ». Mais en dehors de la scène, Beyonce s’en tient à une vie super privée alors qu’elle élève ses trois enfants, sa fille Blue Ivy Carter11 ans et jumeaux Roumi et Monsieur5 ans, avec son mari (et collègue mégastar) JAY Z, 53. Bey et Jay, qui se sont mariés en 2008, gardent généralement leurs enfants hors de la vue du public, en particulier les jumeaux. Mais comme le sait « Beyhive », Blue Ivy, Rumi et Sir sont tous des superstars montantes à part entière ! Blue a même travaillé avec sa mère à quelques reprises, notamment en faisant des apparitions musicales et en dansant à ses côtés sur le Renaissance tour du monde.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les trois enfants de Beyonce et JAY-Z. De plus, regardez les photos des petits du couple puissant !

Blue Ivy Carter

Beyonce a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant à la fin de sa performance aux MTV Video Music Awards en 2011. Le 7 janvier 2012, Bey et Jay-Z deviennent parents lorsque la petite Blue Ivy est arrivée. Au fil des ans, Blue est devenue une superstar en devenir. Elle a figuré sur deux des chansons de ses parents : d’abord sur le single « Glory » de JAY-Z en 2012, puis sur la chanson de Beyonce en 2020 « Brown Skin Girl » de Le Roi Lion : le cadeau bande sonore. Pour sa participation à ce dernier projet, Blue a remporté une pléthore de prix, dont le BET Her Award 2020 et la catégorie Meilleur clip vidéo des Grammys 2021. La victoire aux Grammy Awards a été historique pour Blue, car elle est devenue la deuxième plus jeune personne à recevoir un Grammy Award à 9 ans.

Blue est clairement déjà super talentueux, et une source a déjà dit HollywoodLa Vie que Bey et Jay soutiennent beaucoup leur fille. « Blue Ivy est une interprète naturelle et, sans surprise, elle est également très talentueuse », a révélé notre source. « Quand on la voit danser, c’est évident qu’elle est née pour ça. Beyonce et Jay-Z cultivent vraiment son talent. Elle suit des cours de danse depuis qu’elle est toute petite et elle a toujours été impliquée dans tout ce que font sa mère et son père.

BEYONCÉ A APPORTÉ LE BLEU DE NOUVEAU ICONIC😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/wDmEXJi0dh — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) 29 mai 2023

Les cours de danse se sont manifestement très bien déroulés pour Blue, puisqu’elle a rejoint sa mère sur le Renaissance Tour du monde. Elle a fait ses débuts lors du salon de Paris en mai 2023, et est ressortie lors du salon de Londres quelques jours plus tard. Blue a dansé aux côtés de sa maman pendant les chansons « My Power » et « Black Parade » dans une combinaison rouge, assortie à de nombreux autres danseurs de la tournée.

Rûmi et Sir Carter

La grossesse de Beyonce avec ses jumeaux Rumi et Sir a été annoncée via Instagram en février 2017, et la nouvelle littéralement cassé Internet. La chanteuse « Halo » a montré son ventre rond alors qu’elle posait dans un voile vert et de la lingerie bleue et marron devant un bouquet de fleurs. Quelques mois plus tard, sa fille Rumi et son fils Sir sont nés au Ronald Reagan UCLA Medical Center à Calf. le 13 juin 2017.

Dans les années qui ont suivi la naissance des jumeaux, Beyonce et JAY-Z ont gardé leurs deux petits à l’écart des projecteurs, encore plus que la grande sœur Blue. Heureusement, la mère de Bey Tina Knowles partagé un peu sur les personnalités contrastées des jumeaux dans une interview de 2019 avec Hebdomadaire américain. Elle a dit que Rumi « va vraiment gouverner le monde », tandis que Sir « est plutôt décontracté et frissonne » comme papa JAY-Z.

Rumi et Sir sont encore trop jeunes pour fouler le tapis rouge avec leurs célèbres parents comme le fait Blue. Cependant, les jumeaux ont fait d’adorables camées dans l’album visuel « Black Is King » de Beyonce en 2020. Et plus récemment, Rumi et Sir sont apparus dans la vidéo de la campagne de la marque Ivy Park Kids de leur mère, lancée le 11 août. Les frères et sœurs et Beyonce portaient des survêtements bleus assortis de la marque alors qu’ils se tenaient ensemble dans une arène bleue avec des feux d’artifice bleus clignotant derrière eux. Blue est également apparu dans la vidéo, ce qui en fait une affaire de famille à part entière !

