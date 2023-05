Rencontrez ses 3 enfants, dont Maya Hawke – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Castel Franck/ABACA/Shutterstock

Uma Thurman, star de Pulp Fiction et Kill Billest une fière maman de trois enfants.

Elle et Ethan Hawke partagent deux enfants – Levon et Maya Hawke – tandis qu’Uma et Arpad Busson ont une fille nommée Luna.

Levon a rejoint sa mère au Festival de Cannes 2023. Lui et sa sœur, Maya, sont tous deux acteurs, comme leurs parents.

Uma Thurman s’est fait un nom à Hollywood, prouvant qu’elle est là pour le long terme. L’actrice est peut-être mieux connue pour son partenariat avec Quentin Tarantinojouant Mia Wallace dans Pulp Fiction et la mariée dans Kill Bill : Tome 1 et 2 (2003, 2004). Dans la vraie vie, cependant, son rôle préféré est peut-être celui de maman de trois enfants.

Uma célèbre acteur daté Ethan Hawke après leur rencontre lors du tournage du film de 1997 Gattaca et ils se sont mariés en 1998. Ils ont accueilli deux enfants, Maya et Lévon avant de divorcer en 2005. Uma a ensuite accueilli une autre fille, Luneen 2012 avec son ancien fiancé, financier Arpad Busson.

Uma a assisté au Festival de Cannes 2023 et a foulé le tapis rouge le 16 mai, arrivant pour voir Johnny Deppest le nouveau film, Jeanne du Barry. Son fils, Levon Thurman-Hawke, la rejoint. Le jeune homme de 21 ans ressemblait à sa mère, avec les mêmes pommettes et la même mâchoire. Il dominait également sa mère, ce qui n’est pas une mince affaire puisqu’elle mesure 5’11.

Uma portait une robe de bal Dior Haute Couture rose pâle avec un tour de cou Chopard assorti à son pardessus en satin rouge. Levon portait un smoking bleu marine, qu’il associait à des chaussures en cuir verni qui brillaient dans le flash des appareils photo du photographe.

En savoir plus sur les enfants d’Uma, du plus âgé au plus jeune ci-dessous.

Maya Hawk

Suivre les traces de sa mère est Maya Hawknée le 8 juillet 1998. Après avoir commencé sa carrière comme mannequin pour divers grands noms comme VogueCalvin Klein et AllSaints, elle a ensuite fait ses débuts à l’écran en 2017 en tant que Jo dans l’adaptation de la BBC de Petite femme. Son rôle d’évasion, cependant, est venu en tant que Robin – un employé du centre commercial Scoops Ahoy – dans la troisième saison de Choses étranges. Elle a ensuite joué un petit rôle la même année dans Tarantino’s Il était une fois à Hollywood – parler de vraiment dans les pas de maman !

En 2023, Maya est devenue la dernière starlette à apparaître dans un Wes Anderson film, rejoignant l’ensemble du casting de Ville d’astéroïdes. Elle a également rejoint sa mère et Samuel L.Jackson dans le Nicole Paone-dirigé La salle de mise à mort. Maya a également plongé ses orteils dans le monde du biopic, jouant Jamie Bernstein en 2023 MaestroFlannery O’Connor dans Chat sauvageet un « fan dévoué des Beatles » espérant rencontrer George Harrison dans Revolver (un film mettant en vedette son père, Ethan Hawke.)

En plus de poursuivre sa carrière d’actrice, Maya a également poursuivi une carrière de chanteuse, sortant deux singles en 2019 et un premier album, Rougiren 2020.

Levon Thurman Hawke

Lévon Hawke est né en 2002. Levon suit non seulement les traces de ses célèbres parents acteurs mais aussi de sa sœur, puisqu’il a rejoint le casting de Choses étranges pour la saison 4. Après photos des coulisses ont été publiés sur les réseaux sociaux avant la saison à venir en tenue punk rock, des rumeurs ont commencé à circuler quant à savoir si Levon apparaîtrait dans l’émission.

Maya a finalement démenti les rumeurs. « Mon frère n’est pas dans la série ! » elle a dit RadioTimes.com. « Il est venu me rendre visite. Les politiques COVID étaient vraiment intenses, comme elles devraient l’être, donc la seule façon pour lui de venir sur le plateau était de s’habiller en extra et de faire des tests COVID. Et c’était un jour où les paparazzis étaient là, alors ils ont pris une photo de lui, et c’était tout : « Le népotisme a encore frappé ! Les gars, non ! Il n’est pas dans la série, mais vous pouvez potentiellement le voir une fois, d’un seul coup. Alors, calme-toi, internet !

Cependant, Levon a joué un rôle dans une poignée de projets répertoriés en post-production / achevés au début de 2023. L’un d’eux était le Zoé Kravitz-dirigé Île aux chattes. « Frida est une jeune et intelligente serveuse de cocktails de Los Angeles qui a les yeux rivés sur le prix : le philanthrope et magnat de la technologie Slater King (Channing Tatum). Lorsqu’elle se fraye habilement un chemin dans le cercle intime de King et finalement dans une réunion intime sur son île privée, elle est prête pour un voyage d’une vie. Malgré le cadre épique, les belles personnes, le champagne à flot et les soirées dansantes nocturnes, Frida peut sentir qu’il y a plus sur cette île qu’il n’y paraît. Quelque chose qu’elle n’arrive pas à mettre le doigt dessus. Quelque chose de terrifiant.

Levon s’intéresse également à la mode. Il a notamment rejoint sa mère en 2018 et 2019 au premier rang des défilés Prada à New York et aussi du défilé Dior couture 2020 à Paris, a rapporté Vogue Inde.

Luna Thurman Busson

Luna est née en 2012 quand Uma sortait avec Apnad (le couple datait de 2007 à 2009 et était de nouveau ensemble de 2011 à 2014). Uma aime garder sa plus jeune fille un peu à l’écart des projecteurs, car on ne sait pas grand-chose de la petite. Malheureusement, ce que le public a peut-être le plus entendu à propos de Luna lors de la brutale bataille pour la garde d’Uma et Arpad il y a quelques années.

Le juge a réprimandé le couple qui se battait alors pour ne pas être en mesure de résoudre leurs problèmes, en disant: « Les gens raisonnables résolvent ces problèmes », par Page 6. Uma a finalement obtenu la garde principale au début de 2017. Le 11 décembre 2022, la mère et la fille ont assisté à la Certains l’aiment chaud Ouverture de Broadway à New York, NY et pose sur le tapis rouge.

