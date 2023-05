Rencontrez ses 3 conjoints – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Barbara Eden est une actrice connue pour la sitcom de la fin des années 60 « I Dream of Jeannie ».

Elle a joué aux côtés d’Elvis Presley dans ‘Flaming Star’ des années 1960

Le natif de Tucson s’est marié trois fois et a eu un fils décédé d’une overdose

Barbara Eden est rapidement devenu l’un des amoureux de l’Amérique avec le début de sa sitcom à succès Je rêve de Jeannie en 1965. Incarnant un génie de 2 000 ans qui croise les bras et hoche la tête pour faire un vœu, tout en berçant un haut court et un voile plutôt seyants, la native de Tucson, née en 1931, s’est également imposée comme une icône de la télévision. Et la star sans âge travaille toujours dans l’industrie du divertissement, comme en témoigne son Instagram.

Au cours de son illustre carrière – qui comprenait d’agir aux côtés Elvis Presley dans ‘Flaming Star’ des années 1960 et jouant le rôle principal à la fois dans le APT de la vallée de Harper film et série télévisée – Barbara s’est mariée trois fois et a accueilli un enfant, un fils, décédé tragiquement en 2001 d’une overdose. Rencontrez les hommes que Barbara a appelé mari, ci-dessous.

Michel Ansara

Barbara s’est mariée avec un autre acteur Michel Ansara en 1958. Michael, né au Liban en 1922, était célèbre pour avoir joué Cochise dans la série télévisée Flêche briséeKane dans la série 1979-1981 Buck Rogers au 25ème siècleet le commandant Kang en Star Trek : la série originale.

Le couple allait ensuite accueillir leur unique enfant, fils Matthieu Ansara29 août 1965. « Nous l’avons appelé notre bébé porte-bonheur », a écrit Barbara dans son autobiographie de 2011 Jeannie hors de la bouteille. « Notre joie était sans limite. Nous avons enfin eu un enfant et nous l’aimions plus que les mots ne pourraient le dire. Barbara et Michael finiront par divorcer en 1974 et l’acteur est décédé en 2013 à l’âge de 91 ans.

Malheureusement, Matthew a lutté contre un trouble de toxicomanie et, le 26 juin 2001, il est décédé à 35 ans d’une surdose de drogue. « Notre joie était sans limite et nos espoirs qu’il mènerait une vie saine et heureuse étaient illimités », a écrit Barbara dans son livre. « Matthew signifiait tout pour nous deux, et le serait toujours. »

Charles Fegert

Alors qu’elle faisait son chemin en tant que mère célibataire avec Michael, Barbara a trouvé l’amour pour la deuxième fois avec Charles Fegert, un Chicago Sun-Times exécutif qu’elle a épousé en 1977. Ils ont connu une brève romance ensemble, car ils se sont séparés cinq ans plus tard. Charles est décédé en 2002.

Jon Eicholtz

En 1991, Barbara a marché dans l’allée avec l’agent immobilier et l’architecte Jon Eicholtz. Depuis, le couple semble inséparable et complètement amoureux. « J’ai vraiment de la chance », a-t-elle déclaré à propos de sa vie avec Jon dans une interview de 2021 avec Personnes. « J’ai des amis chers. J’ai une famille formidable, un mari très solidaire, un chien adorable, mais un morveux ! Oui, je suis très heureux. Je pense que la vie, tout, doit s’arranger. Il y a une raison à la plupart des choses, et je ne peux pas la souhaiter.

