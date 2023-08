Rencontrez ses 23 petits-enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tinseltown/Shutterstock

Caitlyn Jenner est une médaillée d’or olympique et une star de télé-réalité.

Elle a été mariée trois fois et a six enfants et quatre beaux-enfants.

Elle a plus de 20 petits-enfants.

Caitlyn Jenner est connue pour sa célèbre famille, qui ne fait que s’agrandir de jour en jour. L’olympienne de 73 ans, qui a été mariée trois fois, a 20 petits-enfants et ça compte.

Caitlyn a accueilli le premier de ses six enfants biologiques avec sa femme Chrystie Scott. Le couple – marié de 1972 à 1981 – a eu un fils Burt et fille Cassandre. En 1981, Caitlyn épouse l’actrice Linda Thompson et ils sont devenus parents de Brody et Brandon. Après avoir divorcé de Linda en 1986 et épousé Kris Kardashian en 1991, Caitlyn a accueilli ses filles Kendall et Kylie. Elle est également devenue la belle-mère des quatre enfants de Kris de son précédent mariage avec robert kardashian: Kourtney, Kim, Khloé et Rob.

La belle grande couvée a béni Caitlyn avec suffisamment de petits-enfants pour remplir une salle de classe ! Apprenez-en plus sur tous les enfants adorables ci-dessous!

Bodhi Jenner

Burt, qui est un camionneur professionnel et un pilote de voiture de course pour Gladiator Tires, a accueilli son fils Bodhi avec sa petite amie Valérie Pitalo en juillet 2016. Burt adore parler de Bodhi sur son Instagram tout en postant les clichés les plus mignons de son aîné. Dans une adorable photo partagée un an après la naissance de Bodhi, Burt a écrit : « Oh mon Dieu, ces rouleaux, puis-je simplement les grignoter ?! C’est le petit bébé le plus mignon. »

Behr Jenner

Burt et Valérie ont accueilli le petit frère de Bodhi Behr en février 2019. Dans une jolie photo des deux frères et sœurs allongés dans le lit d’hôpital après la naissance de Behr, Burt a écrit de manière hilarante: «Eh bien, ça se passe bien… Quand maman a tendu la main vers Behr, Bodhi a tendu son bras pour la bloquer et a dit ‘non maman…’ » Pendant ce temps, en août 2021, Burt et Valérie ont annoncé qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble !

Goldie Jenner

Petit Goldie Jenner est arrivée le 19 mars 2022. La petite amie de Burt, Valérie, a annoncé l’arrivée de la petite fille sur Instagram, partageant une jolie photo d’elle emmitouflée à l’hôpital. « Goldie Brooklyn Jenner », a-t-elle écrit. « Né la nuit dernière le 19/03/2022 à 23h08 pesant 10 livres 4 onces et 21 3/4 pouces de long ! » Caitlyn a célébré la nouvelle en republiant le cliché sur son histoire Instagram et en écrivant : « Mon 20e petit-enfant ! @valeriepitalo @burtonjenner vous aime tous les deux !

Francesca, Isabelle et Luke Marin

Cassandre et son mari, Michel Marin, mènent une vie relativement privée à l’abri des projecteurs et on sait peu de choses sur leurs trois enfants. Le couple, qui vit à Los Angeles, est l’heureux parent de Francesca, Isabelle, et Luc.

Eva Jenner

Brandon a épousé sa chérie de lycée et camarade de groupe, Léa Felder à Hawaï en 2012. Le 15 mars 2015, le couple a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Brandon et Leah ont donné naissance à une petite fille nommée Eva James Jenner le 22 juillet 2015.

Sam et Bo Jenner

Après le divorce de Brandon et Leah en 2018, il allait épouser sa fiancée enceinte Cayley Stoker en janvier 2020. Quelques mois plus tard, ils accueilleraient des jumeaux Sam & Bo. Sur son Instagram, Brandon a partagé un album photo de sa famille de cinq personnes pour l’anniversaire de Cayley, en écrivant : « Nous le savions tout de suite, n’est-ce pas ? Que nous passerions nos vies ensemble et fonderions une famille. Soyez les meilleurs amis et partez à l’aventure dans la vie ensemble. Eva, Bo, Sam et moi sommes les personnes les plus chanceuses du monde.

maçon disick

Né le 14 décembre 2009, le maçon était le premier enfant de Kourtney et de son ex beau Scott Disick. Mason a été un incontournable de Kourtney L’incroyable famille Kardashian émission de téléréalité et a sa propre présence sur les réseaux sociaux. Il a même donné à son cousin Nord Ouest des conseils pour faire des sessions Instagram Live en 2022. Comme c’est mignon !

Pénélope Disick

Pénélope Scotland Disick est arrivé le 8 juillet 2012 chez les fiers parents de Kourtney et Scott. La jeune fille tient certainement de sa maman, car elle adore jouer à se déguiser et a même récemment changé sa couleur de cheveux de brune à rouge feu pour une carte de vacances en famille !

Règne Disick

Le fils de Kourtney et Scott Règne est né le 14 décembre 2014. Adorablement, le plus jeune enfant de l’ancien couple a perdu sa dent lors d’une célébration de Hanukkah. Scott a posté une photo trop mignonne de Reign souriant avec sa dent de devant manquante à l’époque et a annoncé que la fée des dents viendrait bientôt.

Nord Ouest

Kim et son mari désormais séparé Kanye West a accueilli leur premier enfant, North, le 15 juin 2013. Kim adore publier avec North sur les réseaux sociaux et le duo mère/fille a même lancé sa propre chaîne TikTok ! Cependant, Kanye a récemment déclaré qu’il n’approuvait pas la publication de North sur la plate-forme, affirmant que Kim l’autorisait contre sa volonté.

Saint-Ouest

Le 5 décembre 2015, Saint est arrivé en tant que premier frère cadet de North. Le garçon précoce aime suivre sa sœur aînée et peut généralement être vu en arrière-plan des clips familiaux partagés sur les réseaux sociaux. Saint a également montré ses talents de slam dunk sur un terrain de basket extérieur dans un cliché posté sur Instagram par Kanye le vendredi 21 janvier.

Chicago Ouest

La deuxième fille de Kim et Kanye Chicago est née le 15 janvier 2018. Alors qu’elle n’avait que trois ans, Chicago a volé la vedette lorsqu’elle a chanté une interprétation de « Let It Go » du film Frozen lors d’une session de karaoké sur Instagram Live de Khloe. L’adorable mini-moi de Kim a également chanté des tubes comme « Hallelujah » et Lady Gaga« Mauvaise romance ».

Psaume Ouest

Le plus jeune de la progéniture de Kim et Kanye, Psaume, est arrivé le 9 mai 2019. L’adorable garçon a récemment été aperçu en train de faire le tour du quartier en scooter avec sa grande soeur Chicago. Il a parcouru les trottoirs avec sa langue tirée, alors que Chicago riait derrière lui.

Vrai Thompson

Khloe et son intérêt amoureux intermittent Tristan Thompson ont accueilli leur petite fille Vrai le 12 avril 2018. True suit définitivement les traces de sa mère en tant que fashionista, puisqu’elle a récemment été vue en train de porter une robe Dolce & Gabbana à 495 $ !

Tatum Thompson

Khloe et Tristan ont accueilli leur deuxième enfant et leur premier fils ensemble Tatum le 28 juillet 2022. Alors que l’ancien couple s’était séparé fin 2021, ils ont quand même accueilli leur petit garçon par maternité de substitution des mois plus tard, après qu’il ait été signalé qu’ils avaient déjà pris la décision. Khloe a célébré le premier anniversaire de son fils avec une fête sur le thème de la NASA en juillet 2023.

Rêver Kardashian

Rob a commencé à sortir avec le modèle Instagram Blac Chyna au début de 2016. Le couple avait sa propre émission de téléréalité en six épisodes intitulée Rob et Chyna avant leur séparation en décembre 2016. Leur fille, Rêve Renée Kardashianest née le 10 novembre 2016. Dream peut être vu sur les nombreux comptes de réseaux sociaux de Kardashian en train de jouer avec ses nombreux cousins.

Stormi Webster

La benjamine du clan KarJenner, Kylie, a accueilli sa petite fille Stormi avec le rappeur Travis Scott le 1er février 2018. Stormi a définitivement conquis le monde, car Kylie ne peut s’empêcher de parler de sa petite fille à ses 300 millions de followers sur Instagram.

Aire Webster

Kylie a annoncé que son deuxième enfant avec Travis était né le 2 février 2022. Après avoir gardé son nom secret pendant des mois, elle a finalement révélé que son nom était Aire. Le magnat du maquillage a révélé la grande nouvelle dans un post Instagram le 6 février, partageant la première photo : un gros plan en noir et blanc de la grande sœur Stormi tenant la main du nouveau-né ! « 2/2/22 », a-t-elle légendé l’image. Elle a récemment partagé une adorable photo des cheveux de l’enfant d’un an coiffés en cornrows.

Chérie Raye Jenner

Le fils de Caitlyn Brody Jenner et sa petite amie Tia Blanco sont les derniers membres de la famille à donner un petit-enfant à l’Olympien. Le couple a annoncé qu’ils avaient eu une fille Chérie Raye Jenner dans une vidéo Instagram le 29 juillet 2023. « Nous sommes si incroyablement amoureux et avons chéri ce temps précieux ensemble en famille », ont-ils déclaré. « Maman et bébé sont en parfaite santé. Nous sommes incroyablement amoureux et avons chéri ce temps précieux ensemble en tant que famille. Nous voulons remercier tout le monde pour tout l’amour et le soutien.

