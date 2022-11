Rencontrez ses 2 filles – Hollywood Life

Voir la galerie





Tim Allen a deux filles issues de deux mariages différents

Sa première fille, Katherine, vit loin des projecteurs d’Hollywood

La deuxième fille de Tim, Elizabeth, a fait ses débuts d’actrice en novembre 2022 à l’âge de 13 ans

Tim Allenles familles de la télévision, comme ses trois garçons espiègles et sa femme de Amélioration de l’habitat et son fils dans le film à succès de 1994 Le Père Noël, ont été adorés par des millions au fil des ans. Cependant, Tim, 69 ans, a sa propre famille qu’il adore. L’acteur a été marié deux fois et a produit une fille de chaque mariage. Il a accueilli sa première fille dans le monde en 1989 avec sa femme d’alors, Laura Deibel. Il a accueilli une autre fille en 2009 avec sa seconde épouse, Jane Hajdukavec qui il est marié depuis 2006.

“J’aime [being a father]. Je l’aime encore mieux la deuxième fois », a-t-il déclaré à la presse lors des TV Land Awards en avril 2009, quelques semaines après être devenu père pour la deuxième fois, par PERSONNES. “Je ne suis pas aussi inquiet que je l’étais la première fois.”

Les filles de Tim vivent leur vie relativement loin des projecteurs. Cependant, son plus jeune a décroché un rôle de fille du Père Noël dans le prochain Disney + Le Père Noël série dérivée, Les Pères Noël – un rôle que Tim a admis l’avoir surpris. Lisez la suite pour en savoir plus sur les deux filles de Tim Allen.

Katherine “Kady” Allen

Katherine Kady Allen est née en 1989. Bien qu’elle ait fait des apparitions sur le tapis rouge au fil des ans aux côtés de son célèbre père, comme lors de sa cérémonie du Hollywood Walk of Fame en 2004, elle est restée très privée. On ne sait pas ce que Katherine fait pour le travail et elle ne semble pas avoir de pages publiques sur les réseaux sociaux.

Cependant, une chose que les fans savent à propos de la fille aînée de Tim, c’est qu’elle ne pense pas que son père soit drôle. “La plus âgée roulera des yeux, et la plus jeune me regardera – je pense qu’elle en a fini avec moi”, a révélé Tim à Plus proche hebdomadaire lors d’un entretien en 2017. “Mais j’essaie toujours de faire des blagues et de les faire rire.” Impossible de tous les gagner !

Elisabeth Allen Dick

Elisabeth Allen Dick est née en mars 2009 et, comme indiqué ci-dessus, elle a exprimé son intérêt pour le théâtre. Elle a été choisie comme la plus jeune fille du Père Noël, Sandra, dans Les Pères Noël, et le Histoire de jouet La star a révélé qu’il avait joué un très petit rôle dans son inclusion dans le film, “Je voulais mettre ma plus jeune fille en elfe, juste pour qu’elle se voie dans un film. Mais alors qu’elle lisait pour cela, elle lisait si bien qu’ils ont dit : « Nous aimerions la lire plus d’une partie. J’ai dit : ‘Tout ce que tu veux faire. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je ne veux pas présenter ma fille pour un rôle dans le film », se souvient-il. Divertissement hebdomadaire en septembre 2022.

“Mais elle a fini par accéder aux rangs élevés”, a-t-il poursuivi. «Ils ont adoré la façon dont elle lisait, tellement aimée, parce qu’elle joue une fille de 13 ans et elle en a 13. Ils ont fini par la choisir comme la fille du Père Noël. C’était une surprise mais c’est devenu l’expérience la plus incroyable. La mini-série marque les débuts d’actrice d’Elizabeth.

Allen a précédemment admis qu’il était beaucoup plus présent d’un père avec Elizabeth qu’avec Katherine. “J’étais tellement parti lors de mon premier mariage”, se souvient-il. Parade en 2011. « J’aime les moments où je m’engage avec ma plus jeune fille maintenant. Ce n’est pas mon truc de m’asseoir par terre et de jouer au thé, mais je le ferai parce que c’est un moment qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours.