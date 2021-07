Rencontrez Saptrishi Ghosh, l’acteur qui a doublé la voix de Loki en hindi | Films Actualités

Mumbai: L’acteur et artiste de doublage Saptrishi Ghosh dit que bien qu’il ait joué et doublé pour de nombreux personnages au cours de sa carrière, il est heureux que le monde le reconnaisse désormais comme la voix de Loki.

Ghosh a exprimé le rôle principal de Tom Hiddleston dans la version doublée en hindi de la série Marvel « Loki ».

« Vingt-cinq ans de travail dans l’industrie, agissant ainsi que doublant pour diverses publicités et émissions, m’ont valu un nom dans l’industrie, mais le monde me reconnaît maintenant comme la voix du personnage de Marvel Loki ! Grâce à Internet et les médias sociaux, les émissions doublées et les films ont une base de fans de niche au cours des cinq dernières années », a déclaré Saptrishi à IANS.

Il dit qu’il était important d’obtenir l’essence du charisme et du pouvoir de Loki pour le dub hindi.

« Nous sommes tous conscients du caractère charismatique de Loki et de la puissance de sa voix. Les punchlines laissent toujours les fans en redemander, donc de ma part, il était important de traduire les dialogues sans en perdre l’essence », dit-il.

Saptrishi est actuellement en train de doubler pour la suite de la série « He-Man », dont la première devrait être prochaine.