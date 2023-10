Rencontrez Sana Raees Khan, candidate à Bigg Boss 17 et avocate pénaliste qui s’est battue pour obtenir une libération sous caution dans l’affaire de drogue d’Aryan Khan

Sana Raees Khan, une avocate pénaliste qui faisait partie de l’affaire de drogue d’Aryan Khan, est entrée dans Bigg Boss 17 organisé par Salman Khan.

Bigg Boss 17 a été créée sur Colors TV et JioCinema le dimanche 15 octobre. La dernière saison de la populaire émission de téléréalité, animée par Salman Khan, a encore une fois attiré l’attention des participants. Parmi eux se trouvent des célébrités, des stars de la télévision, d’anciens journalistes et un nom plutôt inhabituel : Sana Raees Khan, avocate pénaliste. Si l’on se demande ce que fait un avocat dans la maison Bigg Boss, c’est parce que Sana a sans doute des liens avec l’une des plus grandes batailles juridiques que Bollywood ait connue ces dernières années – l’arrestation d’Aryan Khan.

Qui est Sana Raees Khan?

Sana Raees Khan est une avocate pénaliste de Mumbai, qui plaide devant la Haute Cour de Bombay et la Cour suprême. Assez populaire sur Instagram, Sana comptait 47 000 abonnés sur la plateforme avant ses débuts sur Bigg Boss (même si ce chiffre est susceptible d’augmenter maintenant). Sur son Instagram, Sana partage régulièrement des coupures de presse sur ses réalisations dans certains des cas qu’elle gère ainsi que quelques aperçus de sa vie personnelle. Sa bio Instagram se lit simplement : « Avocat à la Haute Cour et à la Cour suprême ».





Le lien de Sana Raees Khan avec l’affaire Aryan Khan

Le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, a été arrêté avec six autres personnes lors d’une croisière au large de Mumbai en 2021. Selon un rapport du Times of India, Sana Raees Khan avait représenté Avin Sahu, l’un des coaccusés dans l’affaire. Avin a été l’un des premiers à obtenir une libération sous caution dans cette affaire. Devant le tribunal, Sana avait fait valoir qu’Avin et Aryan n’avaient pas de drogue sur eux lorsqu’ils ont été placés en garde à vue par le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB). Finalement, ce point s’est avéré crucial pour aider son client à obtenir une libération sous caution et a ensuite été également utilisé par la défense d’Aryan.

Autres concurrents de Bigg Boss 17

Outre Sana Raees Khan, jusqu’à présent, Jigna Vohra, Munawar Faruqui, Mannara Chopra, Ankita Lokhande et Vicky Jain, Rinku Dhawan, Abhishek Kumar, Anurag Dobhal et Navid Sole sont également entrés dans la maison Bigg Boss. Cette année, la maison Bigg Boss a introduit deux nouveaux concepts : l’accès au téléphone et une salle de thérapie.