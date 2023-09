Rencontrez Samsung Food à l’IFA 2023, l’assistant de cuisine personnalisé ultime – Samsung Global Newsroom

Expérimenter en cuisine est extrêmement gratifiant. Il y a cependant beaucoup de choses à penser. Que faites-vous de toutes ces recettes alléchantes que vous avez ouvertes dans des dizaines d’onglets ? Comment suivre ce qu’il y a dans vos placards ? Par où commencer lorsque l’on prépare un tout nouveau plat ?

Si ces obstacles vous disent quelque chose, Samsung a l’application parfaite pour vous : Samsung Food. Lancée officiellement le 31 août dans 104 pays et disponible en huit langues, Samsung Food est une plateforme complète de gestion alimentaire basée sur l’IA qui aide les chefs cuisiniers curieux à chaque étape du processus, de la liste de courses à la table du dîner. Présentant plus de 160 000 recettes, le nouveau service tout-en-un vous permet de découvrir, de sauvegarder et de « personnaliser » vos recettes, de surveiller et de contrôler vos appareils de cuisine à distance et de partager vos plats préférés avec le monde. Lors de l’IFA 2023 à Berlin, du 1er au 5 septembre, les visiteurs pourront se familiariser avec la nouvelle démonstration de service sur le stand Samsung et découvrir par eux-mêmes les possibilités offertes par Samsung Food pour cuisiner à la maison.

Que vous soyez un fin gourmet, un végétalien aventureux ou un cuisinier débutant, poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur cet assistant de cuisine personnalisé de poche qui rend votre style de vie culinaire plus fluide et plus pratique que jamais.

Cuisinier débutant ? Végétalien ? Passionné de santé ? Les options Deep BESPOKE de Samsung Food ont quelque chose pour tout le monde

Nos préférences alimentaires jouent un rôle important dans la façon dont nous vivons et nous exprimons, et Samsung Food est avant tout une question de personnalisation. Avec Samsung Food, chaque utilisateur reçoit sa propre boîte de recettes numérique. Que vous parcouriez le Web à la recherche de votre prochain chef-d’œuvre ou que vous fouilliez d’anciens livres de cuisine familiaux, de nouvelles recettes peuvent être enregistrées directement à partir du Web ou créées à partir de zéro.

Mais il y a plus. À partir de là, en utilisant la fonction Personnaliser les recettes, Samsung Food peut ajuster automatiquement les recettes pour répondre à une multitude de besoins de personnalisation. Végétalien ? Une nourriture plus saine? Aucun problème. Les recettes peuvent être converties automatiquement en versions à base de plantes ou bien équilibrées, complétées par des alternatives d’ingrédients. Besoin de quelque chose de plus simple ou de plus rapide à préparer ? En un seul clic, l’application peut simplifier le processus ou réduire le temps de cuisson. L’application peut même adapter une recette pour la rendre plus équilibrée sur le plan nutritionnel, transformer les sections d’ingrédients en listes de courses ou créer des plats fusion. — un plat italien avec une touche coréenne, par exemple.

Samsung Food va devenir encore meilleur pour les utilisateurs de Galaxy. Dans un avenir proche, Samsung Food pourra travailler avec Samsung Health pour créer des recommandations de repas sur mesure basées sur des facteurs tels que l’IMC, la composition corporelle et les objectifs de consommation de calories, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs personnels tout en maintenant une alimentation équilibrée et nutritive.

Découvrez de nouvelles recettes en un clin d’œil et connectez toute votre cuisine

Disons que vous êtes dans un nouveau restaurant et que vous commandez quelque chose d’audacieux que vous n’avez jamais mangé auparavant. Le repas a l’air délicieux une fois arrivé, mais il est hors de question de le tenter soi-même à la maison, n’est-ce pas ? Grâce à la technologie Vision AI,1 Samsung Food peut reconnaître les plats uniquement sur la base d’images. Tout ce que vous avez à faire est de prendre une photo rapide avec l’appareil photo de votre smartphone, et Samsung Food peut identifier le plat, vous informer sur les ingrédients, fournir des liens vers des recettes associées et enregistrer la recette dans votre collection personnelle.

Vision AI reconnaît également les ingrédients afin que vous puissiez trouver des recettes que vous pouvez préparer avec ce qui reste dans votre réfrigérateur.

Pour faciliter l’essai de nouvelles choses à la maison, Samsung Food connecte une large gamme d’appareils électroménagers Samsung pour une assistance maximale pendant le processus de cuisson. Les recettes enregistrées sont toutes synchronisées et visibles sur tout, y compris l’application et l’écran tactile des réfrigérateurs Bespoke Family Hub, et vous pouvez même envoyer les paramètres de cuisson directement à partir d’une recette enregistrée vers les appareils de cuisine Samsung. L’application vous permet de régler des minuteries, de préchauffer les fours et de suivre la progression d’un plat pendant la cuisson, le tout depuis vos appareils mobiles ou les réfrigérateurs Family Hub.

Appel à tous les gourmands : fonctionnalités sociales et de partage pour les amateurs de cuisine dévoués

Lorsque vous maîtrisez enfin cette recette de brownie parfaite, vous avez envie de la chanter sur les toits. Avec Samsung Food, les utilisateurs peuvent interagir avec une communauté mondiale de passionnés de nourriture. En partageant leurs découvertes préférées et en publiant leurs propres créations, les utilisateurs développent de manière organique la base de données Samsung Food et s’assurent que personne ne manque leur prochain plat signature.

Les utilisateurs peuvent également se suivre sur l’application et trouver les comptes Samsung Food de leurs créateurs de contenu préférés sur leurs pages de réseaux sociaux respectives. Les membres de la communauté peuvent même créer leurs propres groupes dédiés auxquels peuvent se joindre les utilisateurs partageant les mêmes idées, qu’il s’agisse de boulangers sans produits laitiers, d’amateurs de Tex-Mex ou de mangeurs sains.

Avec sa large gamme de fonctionnalités complètes et sa technologie d’IA avancée, Samsung Food apporte de nouveaux niveaux de personnalisation et de commodité à la cuisine. Avec encore plus de fonctionnalités qui seront déployées à l’avenir, gardez un œil sur la salle de presse Samsung pour en savoir plus et, si vous êtes à Berlin, assurez-vous de passer au stand IFA 2023 de Samsung ! Pour télécharger Samsung Food sur n’importe quelle plateforme de smartphone, veuillez visiter https://get.samsungfood.com/download.

1 La fonction de reconnaissance des aliments de Samsung Food, basée sur la technologie Vision AI, sera introduite en 2024.