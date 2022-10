Rencontrez Salma, la première “Gatewoman” de l’Inde, qui a fait beaucoup de mal en 10 ans

Ceux qui traversent le passage à niveau de Malhaur, à quelques kilomètres de Lucknow, connaissent une fille qui y travaille comme portière depuis 10 ans. Ceux qui viennent à ce passage à niveau pour la première fois et voient son travail là-bas sont émerveillés. La fille est Mirza Salma Beg qui a été nommée la première porte-parole du pays en 2013. À cette époque, elle n’avait que 19 ans. Salma vient de Lucknow. Portant un hijab, lorsque les gens voient Salma effectuer un travail considéré comme un travail d’homme, beaucoup sont stupéfaits. Certains demandent même un selfie avec elle.

Salma est connue comme la première «gatewoman» du pays. Le passage à niveau de Malhaur est considéré comme très fréquenté et les trains continuent de traverser sur cette voie. Chaque fois qu’un train traverse ce passage à niveau, en tant que gatewoman, Salma déplace une lourde roue avec un levier pour fermer la porte et l’ouvre lorsque le train est parti. Salma dit qu’elle doit garder à l’esprit qu’en fermant et en ouvrant la porte, personne ne doit être blessé. Tant que le train n’a pas franchi complètement la porte, il reste debout avec des drapeaux rouges et verts.

Salma a été nommée à ce poste en 2013. Mais son parcours a été semé d’embûches. Lorsqu’elle a été nommée, c’était aux nouvelles nationales qu’une femme avait été nommée pour faire ce travail qui est considéré comme un travail d’hommes principalement. À cette époque, les responsables des chemins de fer avaient déclaré qu’auparavant également, ce travail était ouvert aux hommes et aux femmes, mais très peu de femmes avaient l’habitude de postuler et c’est pourquoi aucune femme n’a été nommée pour effectuer ce travail avant Salma.

Comment Salma est-elle devenue gatewoman ?

S’adressant à News18 Local, Salma a raconté son histoire. Le père de Salma, Mirza Salim Beg, était également gardien ici. Il a perdu la majeure partie de sa capacité auditive et, en raison d’autres maladies, il a pris une retraite volontaire et a fait nommer sa fille à ce poste dans le cadre d’un régime qui autorisait de telles nominations. La mère de Salma était paralysée et il n’y avait personne dans la famille qui pouvait gagner de l’argent, alors Salma a abandonné ses études et a accepté ce travail. Elle a dû supporter les piques de ses proches lorsqu’elle a accepté ce poste. Elle attribue tout le mérite de son succès à ses parents et se sent fière de son parcours au cours des 10 dernières années.

Le personnel a dit qu’elle partirait dans 4 jours

Salma dit que lorsqu’elle est venue travailler pour la première fois au passage à niveau, le personnel a dit : « Cette fille ne pourra pas fermer et ouvrir la porte. Chaque minute, le train passe par ce passage à niveau. Ce n’est pas un travail de fille. Cette fille quittera le travail dans 4 jours. Mais cela fait maintenant 10 ans que Salma travaille ici. Salma dit que maintenant tout le personnel la soutient complètement. Elle accomplit son devoir de 12 heures avec pleine responsabilité et capacité.

Salma dit que les filles doivent être indépendantes même lorsqu’elles sont femmes au foyer car personne n’a le contrôle sur ce qui peut arriver à l’avenir. Elle est mère et a un fils. En dépit d’être une mère, elle accomplit son devoir qui est si difficile. Mais les gens la reconnaissent maintenant et beaucoup viennent se précipiter pour prendre des selfies avec elle et l’admirer pour le travail qu’elle fait.

